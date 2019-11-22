美軍「伯克級」驅逐艦南海自由航行　耿爽譴責：擅闖領海損害中國主權

▲美國海軍驅逐艦「韋恩·邁耶號」（US Wayne E. Meyer）。（圖／美國海軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

美軍軍艦接連兩日路過南海，對此中國外交部發言人耿爽在主持22日例行記者會上表示，美國軍艦擅自闖入中國領海，嚴重損害中國主權和安全利益，中國南部戰區依法對美國有關艦船全程進行跟蹤、監視、查證識別，並予以警告驅離，也敦促美國立即停止挑釁行為，避免破壞區域和平穩定。

美軍濱海戰鬥艦（LCS）加布里埃爾吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）20日行通過美濟礁12海里範圍內海域；驅逐艦「韋恩•邁耶號」（US Wayne E. Meyer）21日航行通過西沙群島海域。美國海軍第7艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，「這些任務是建立在法治基礎上的，展現了我們維持承諾，保障各國的海洋和領空權利、自由與合法使用權」。

根據《衛星通訊社》報導，中國外交部發言人耿爽表示，美方的行為嚴重損害中國主權和安全利益，破壞南海和平穩定，中方對此表示堅決反對，中方已經就此向美方提出嚴正交涉，表達強烈抗議，中方一貫尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但堅決反對任何國家以航行與飛越自由為名，損害中國的主權和安全。

耿爽強調，當前南海局勢總體穩定，有關各方聚焦對話與合作，中方敦促美方立即停止此類挑釁行為，不要逆勢而動，避免損害地區的和平安寧，中方將會採取一切必要措施，堅定維護國家主權和安全，維護南海的和平穩定。

▲美軍濱海戰鬥艦（LCS）加布里埃爾吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）。（圖／翻攝自USNI News Video）



中國南部戰區新聞發言人李華敏大校日前已對此發表談話表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變甚麼花樣、耍甚麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

加布里埃爾吉福茲號屬於美軍「獨立級」（Independence-class），以在2011年遭到槍擊的已故民主黨女眾議員加布里埃爾命名，滿載排水量3104噸，乘員最多75人，主要武裝為NSM (Naval Strike Missile)反艦飛彈。

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