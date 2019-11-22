　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍「伯克級」驅逐艦南海自由航行　耿爽譴責：擅闖領海損害中國主權

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美國海軍驅逐艦「韋恩·邁耶號」（US Wayne E. Meyer）。（圖／美國海軍官網）

▲美國海軍驅逐艦「韋恩·邁耶號」（US Wayne E. Meyer）。（圖／美國海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美軍軍艦接連兩日路過南海，對此中國外交部發言人耿爽在主持22日例行記者會上表示，美國軍艦擅自闖入中國領海，嚴重損害中國主權和安全利益，中國南部戰區依法對美國有關艦船全程進行跟蹤、監視、查證識別，並予以警告驅離，也敦促美國立即停止挑釁行為，避免破壞區域和平穩定。

美軍濱海戰鬥艦（LCS）加布里埃爾吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）20日行通過美濟礁12海里範圍內海域；驅逐艦「韋恩•邁耶號」（US Wayne E. Meyer）21日航行通過西沙群島海域。美國海軍第7艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，「這些任務是建立在法治基礎上的，展現了我們維持承諾，保障各國的海洋和領空權利、自由與合法使用權」。

根據《衛星通訊社》報導，中國外交部發言人耿爽表示，美方的行為嚴重損害中國主權和安全利益，破壞南海和平穩定，中方對此表示堅決反對，中方已經就此向美方提出嚴正交涉，表達強烈抗議，中方一貫尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但堅決反對任何國家以航行與飛越自由為名，損害中國的主權和安全。

耿爽強調，當前南海局勢總體穩定，有關各方聚焦對話與合作，中方敦促美方立即停止此類挑釁行為，不要逆勢而動，避免損害地區的和平安寧，中方將會採取一切必要措施，堅定維護國家主權和安全，維護南海的和平穩定。

▲▼美星共同擊沉演習，吉福茲號首測海軍打擊飛彈。（圖／翻攝自USNI News Video）

▲美軍濱海戰鬥艦（LCS）加布里埃爾吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）。（圖／翻攝自USNI News Video）

中國南部戰區新聞發言人李華敏大校日前已對此發表談話表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變甚麼花樣、耍甚麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

加布里埃爾吉福茲號屬於美軍「獨立級」（Independence-class），以在2011年遭到槍擊的已故民主黨女眾議員加布里埃爾命名，滿載排水量3104噸，乘員最多75人，主要武裝為NSM (Naval Strike Missile)反艦飛彈。

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！

ET快訊
孫安佐11分鐘聲明全文！　「不想知道妳為誰墮胎」暗酸米砂炒作
仁醫機上「用嘴吸尿」800ml救人！醫院豪爽給獎勵　554萬
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

被3間路易莎圍攻！　星巴克「價格是致命傷」　永和人：喝起來跟50元差不多

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

影／妹子躲門後「伸一隻手取餐」　熊貓僵化臉紅！秒甩門尖叫：不能跟別人說

滷肉飯照吃！她花14天實測「168斷食法」…肥肚→馬甲線激推：超滿意

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀　婆媽「神回酸爆」：哪那麼孝順...網白眼

美軍「伯克級」驅逐艦南海自由航行　耿爽譴責：擅闖領海損害中國主權

美軍艦2度駛近南海海域！解放軍敦促「停止挑釁」：以免發生不測事件

陸002航母經台海載3架帶彈殲-15　停靠海南三亞後變7架

離開聖地牙哥！兩棲突擊艦「美利堅號」已赴日部署...新家佐世保港

俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

美軍「伯克級」驅逐艦南海自由航行　耿爽譴責：擅闖領海損害中國主權

美軍艦2度駛近南海海域！解放軍敦促「停止挑釁」：以免發生不測事件

陸002航母經台海載3架帶彈殲-15　停靠海南三亞後變7架

離開聖地牙哥！兩棲突擊艦「美利堅號」已赴日部署...新家佐世保港

俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

日職／火腿忘年會　栗山監督誓言雪恥奪日本一

跨界合作車界天王！大師兄銷魂麵舖「猜幾包麵拿好禮」　限時3天限額5位

每週親抱1次！穩交情侶7小動作「讓你們越來越愛」　公開放閃超羞der

約砲辣妹失敗就封鎖！　《三生三世》男星認了「很抱歉」…露骨挑逗對話曝光

Lexus第1台電動車「UX300e」廣州亮相！續航力上看400KM

立委登記截止！　新竹市「4男2女」6搶1　　

王維中旅美生涯3度DFA　談陳偉殷處境：他能調適

選前將公布財務　川普：我比你們想像的更有錢！

朴槿惠保外就醫兩個月被轟耍特權　政府：會把她關回去

超難賣模型不在架上了！老闆準備席開30桌慶祝...查了出售紀錄瞬間心碎

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

軍武熱門新聞

兩棲突擊艦「美利堅號」悄悄赴日部署

002航母停南海　甲板有7架殲-15

美軍艦2度駛近南海海域！解放軍：以免發生不測

美軍伯克級路過南海　耿爽譴責：損害主權

「6倍音速怪物」霹靂-15飛彈！

美媒：陸造貨櫃裝飛彈佈署世界

日XF9-1新發動機　號稱媲美F-22

第三次世界大戰　日本先對這國下手

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

以色列空襲敘利亞10處目標　報復伊朗聖城旅

「002航母」穿越台海...3架殲-15掛彈待命

俄譴責以色列：對敘攻擊違反國際法

潛艦國造下水到服役只要1年世界最快？

海弓三明年測試　75歲高雄艦整合垂直發射系統

更多熱門

相關新聞

活的橋！印度樹橋會「自行生長」

活的橋！印度樹橋會「自行生長」

在印度梅加拉亞邦（Meghalaya）有一座用樹根製成的「樹橋」，它會隨著時間不斷增長、再生，而且還不會腐爛。這些樹根在增長後，會讓橋的結構更加複雜，因此非常耐用、安全，同時也因為這座樹橋會不斷增生，所以還被稱為「活著的橋」（Living bridge），更被當成工程奇觀。

61歲「阿嬤教官」　操練菜鳥不手軟

61歲「阿嬤教官」　操練菜鳥不手軟

美軍艦2度駛近南海海域！解放軍：以免發生不測

美軍艦2度駛近南海海域！解放軍：以免發生不測

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

關鍵字：

伯克級韋恩梅爾號驅逐艦南海西沙耿爽東南亞要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

快訊／孫安佐發聲了！6點聲明反擊米砂

熱騰騰2020年星座運勢來了

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面