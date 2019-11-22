喊價50億美元防衛費　南韓不滿川普「漲價」轉向靠中國

▲2015年美國與南韓進行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國日前要求南韓將防衛費提高到50億美元（約新台幣1525億元），調漲了近5倍，讓南韓十分不滿。韓國國防部長鄭景斗在17日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和進行雙邊會談，討論有關南韓安全局勢的問題，在這個敏感的時機點，引來外界熱議。

據《每日電訊報》（The Telegraph）、《韓聯社》報導，泰國曼谷在17日舉行了區域安全會談，希望能維護東北亞的和平與穩定。在討論中，中方邀請了韓國國防部長2020年訪華，並修改兩國海軍及空軍的相關事宜、同意建立更多軍事熱線，希望能提升兩國的互信關係，也加深雙方國防的交流合作。

▲ 南韓國防部長鄭景斗。（圖／達志影像／美聯社）

美國先前要求將南韓的防衛費用提高至50億美元（約新台幣1525億元），總統川普也在先前曾表態，如果他的要求沒有得到滿足，就會撤出美軍。這讓韓國不滿的情緒高漲，有96%的人反對付出更多的防衛費，因為他們今年只要支付9.23億美元（約新台幣281億元）。

美方現在也正在對南韓施壓，他們要求首爾簽署一份延長與美、日分享軍事情報的三方協議。《日韓軍事情報保護協定》將在11月23日到期，韓國堅持，只有日本取消對晶片及化學藥品出口的限制，才會同意延期。

特洛伊大學首爾校區（Seoul campus of Troy University）的國際關係學教授丹尼爾.平克斯頓（Daniel Pinkston）對此表示，「這只是勒索，不過就是暴民老闆要求保護資金。從政治上而言，美國要求的數字對首爾是不可能的，只會激起人們的不滿。」