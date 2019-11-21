媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀　婆媽「神回酸爆」：哪那麼孝順...網白眼

▲出國示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名人妻表示，最近他們一家要帶婆婆去韓國玩，怎料婆婆開心跟朋友分享後，對方疑似因為羨慕，竟酸溜溜地回「韓國最便宜」、「不去日本是因為媳婦不肯花」，令人傻眼。不過事後還好有神隊友護航，網友們也都大讚她是好媳婦無誤。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示，上個月她和先生想邀婆婆一起出國玩，就用她的名義邀請，婆婆也欣然答應。直到近日接近出國的日子了，婆婆一時高興，就向先前自掏腰包出國的朋友炫耀「我媳婦要帶我出國玩」；朋友聽聞後，問說要去哪一國，婆婆便表示是韓國。

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怎料朋友聽完後，硬是要打臉婆婆「韓國就是最便宜的啦！難怪妳媳婦要帶妳去，那裡又吃得很差勁」、「我還想說媳婦哪有那麼孝順，怎麼不去日本？她花不下啦！不是自己的媽媽啦」。一席酸言酸語讓婆婆聽了很難過。

▲婆婆朋友認為韓國最便宜，難怪媳婦願意帶上她。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

婆婆把事情告訴先生後，先生火大要婆婆回覆友人「妳媳婦做不到，不代表我媳婦做不到！」原來他們沒去日本是真的因為花不起，不過一家七口的旅費全都是原PO一手包辦，況且她平時賺的錢也都有拿來養孩子，為這個家真的付出了許多。

網友們看完都紛紛安慰，「三姑六婆就是見不得別人好」、「有心比較重要吧」、「婆婆朋友的媳婦或許連國內旅遊都不帶她呢」、「很多老人都愛這樣」、「心意是無價的」。

其他人則是為韓國平反，表示在當地吃吃喝喝下來真的也沒有特別便宜，「韓國吃住也不便宜啊」、「韓國哪裡吃的差勁！東西都超好吃的好嗎！他一定沒去過，不然就是去了韓國了還吃不起那邊的東西，只能吃差勁的」。

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