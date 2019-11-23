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飛來花蓮挖寶石！82歲日本阿公「沒錢買機票」一住36年…身世揭曉

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記者許力方、蕭可正／花蓮報導

日本籍82歲堀越姓老翁36年前持觀光簽證來台，原本打算去花蓮採挖寶石，從事礦產生意，未料經商失敗，籌不到錢買機票回家，也不敢自首，只好四處流浪，最後被女性友人收留，同住在山裡，一晃眼滯留至今。移民署調查，老翁當年來台沒有留下指紋和照片，依據其兒女姓名追蹤，初步認定他戶籍地在靜岡伊東。

堀越老翁向員警供稱，當年是為了經商來台，原本要在花蓮挖寶石，擔任採礦機組維修顧問，未料生意不順利，獨自一人離開公司，因沒有收入、生活入不敷出，又沒錢買機票回日本，36年來只好靠著打零工度日，但台灣人很熱情，非常照顧，靠著村民贈送的生活用品貼補開銷，勉強過日子。

▲日籍老翁滯留台灣逾36年，隻身1人住在花蓮吳江村山區一房屋內。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲日籍老翁滯留台灣逾36年，隻身1人住在花蓮吳江村山區一房屋內。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲日本老翁籌不到錢回家，滯留台灣超過36年。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮玉里分局東里派出所長林義傑說，經調閱外事系統資料，發現老翁民國72年持觀光簽證來台，已在台滯留長達36年，中文姓氏為「堀」，完全不會說中文，僅以簡單英語溝通，且精神狀況不佳，甚至忘了日本住處，好在所內許姓警員英文流利，問出老翁漢字姓氏，才揭開他的身世之謎。

老翁也向警方坦承，因自己年紀漸老，身體狀況衰退，但與家人多年未連繫，經濟狀況不允許，遲遲未報警自首，其實也想落葉歸根，返日與家人團聚。林義傑說，老翁流浪花蓮最終被收留，與女性友人同住，落腳吳江村山區房舍內，一直到2年前，女屋主離世，老翁答應會搬走，但一直沒有動靜，經女兒報案反映後，請求協助，身世才曝光；19日將他帶回警局做完筆錄，依規送往移民署。

移民署花蓮專勤隊向《中央社》透露，堀越姓老翁身體硬朗，但有點重聽，當年來台，並未留下指紋、照片，身上也沒有任何身分證明文件。依據其姓名、日籍兒女姓名為線索，初步追查到他的戶籍地在靜岡縣伊東市，兒子年約60歲，交由日本台灣交流協會協助查證、聯繫，仍在確認身分。

移民署坦言，若證實老翁為日本人，將依違反逾期居留，最高可罰1萬元。不過他是自首，不符合收容要件，暫由屋主女兒帶回，等待結果。若聯繫上家屬，罰鍰、機票將由家人負擔，若找不到家人，視情況補助；最差情況是確認身分卻無處可去，將由日台交流協會安排住所。

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▲日籍老翁滯留台灣逾36年，隻身1人住在花蓮吳江村山區一房屋內。（圖／記者蕭可正翻攝）

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