新竹市11月連2起「除濕機自燃火災」　召回名單看這裡

▲11月18日一處民宅發生除濕機自燃火災，火災後造成臥室物品受燒燬。（圖／新竹市消防局臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導



新竹市11月接連發生2起除濕機火災，2部除濕機皆於使用中自燃起火，其中一部確認為標檢局公告之召回機種，另一部因燒燬嚴重，已無法確認機種型號。2019年新竹市累積共有3起除濕機自燃火災案例（其中2起為公告召回之除濕機），新竹市消防局提醒及呼籲市民，務必比對家中或辦公處所使用之除濕機是否為經濟部標檢局公告召回之機種型號。

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▲召回一覽表。（點此連結放大圖片）



新竹市消防局表示，目前召回廠牌為87年至99年間生產，包含大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生(雷諾)、富及第(雷諾)、歌林、惠而浦、威技、B&Q（Airforce）及Fujimaru，共有12家廠牌54款型號（詳細召回資訊，可至本局網站「公告事項」-「火災調查專區」-「除濕機召回訊息」。

消防局也提醒，瑕疵除濕機之控制機板因零件設計瑕疵易於使用時起火燃燒引發火災，若為公告召回之型號，切記勿再使用，應儘速聯絡除濕機廠牌之維修站回收檢修，勿因機器未曾發生異常而繼續使用，才能避免瑕疵除濕機自燃案例再發生。

▲▼11月接連發生2起除濕機火災。





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