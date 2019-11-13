「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天　狂讚外國女婿：紅包很大包

▲竹北吊車大王胡漢龑 。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

起重業第一把交椅、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑事業有成，還有4名老婆為他生下14名兒女，他的臉書上也曬滿家庭生活照，感情生活又豐富，堪稱人生勝利組。事實上胡漢龑平時也熱心公益，積極回饋社會，也常幫忙爭取吊車業者的權益。

胡漢龑為了他18名妻妾孩子，在竹北斥資4億元蓋了一棟8層樓的豪宅「羅浮宮」，也是竹北當地知名的地標。值得一提的是，這棟豪宅每層200坪，4名老婆各住一層，就連老婆娘家人也通通都住在同一屋簷下，大家族十分和諧。

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▲斥資4億元打造的豪宅「羅浮宮」。（圖／翻攝自Google Map）

胡漢龑表示，他偶爾會和4名老婆同時在家中50坪的澡堂泡澡。偌大的SPA區除了讓空間看起來不會那麼壓迫，還可以同時欣賞4名老婆的曼秒身材，享盡齊人之福。

另外，從胡漢龑的臉書看來，即便膝下子女眾多，他對每個孩子都疼愛有加。10月時可見他攜家帶眷，飛往日本探望即將臨盆的二女兒，同時也替日本女婿添購新衣、新鞋，大餐和大紅包更是基本；他也曾因為公事的關係，提前幫排行十二的女兒慶祝11歲生日，臉書上曬滿幸福的天倫之樂。

事實上，胡漢龑事業有成，也時常回饋社會，為了紀念已逝父親胡鵬飛，他時常以爸爸的名義參與公益活動。

胡鵬飛於2016年逝世，享壽86歲，當時舉行公祭時，啟德員工就出動了30多輛吊車、總值15億元的車隊送胡鵬飛最後一程；當時胡漢龑還表示，奠儀禮金將會全數捐贈給消防局添購救護車，幫助挽救更多寶貴的生命。

近年來，胡漢龑也常捐贈消防、救護設備，抑或是捐助寒士尾牙幫助弱勢族群；南方澳大橋坍塌時，也在第一時間緊急調派公司1200噸級吊車前往支援救災。

▲胡漢龑為紀念父親胡鵬飛，2018年再度舉辦重機展。（圖／翻攝啟德機械起重工程提供，下同）

此外，他也常在臉書上分享呼籲政府重視吊車業者的心聲。他表示，吊車業者常為國內重大建設，舉凡石化廠、煉油廠等付出，卻是最不被政府重視的行業之一。因此他也呼籲政府免除新吊車進口的5%關稅、新吊車3~5年免檢驗等，藉此鼓勵業者加速汰舊換新，「才能引進更新款視野更佳的吊車，減少吊車開在路上不幸擦撞及工安悲劇的發生。」

▼ 胡漢龑親自到德國驗收、試操作吊車。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

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