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彭博「遞交文件+成立競選總部」　助手曝：近日發表參選聲明

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▲▼美國前紐約市長、彭博公司創辦人彭博（Mike Bloomberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲彭博計畫投入民主黨總統初選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前紐約市長、彭博公司創辦人彭博（Mike Bloomberg）21日正式向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）遞交申請，準備投入民主黨總統初選。不過，彭博的助手透露，還未能確定彭博是否真的會參選，但他已經在許多州登記，並成立競選總部，正式的參選聲明，可能會在未來幾天公布。

綜合外媒報導，身家超過500億美元的彭博近幾周以來，因為民主黨內的候選人不足以抗衡川普，所以計畫投入民主黨籍總統初選，目前已先後在阿拉巴馬州、阿肯色州、德州、喬治亞州和密西根州進行登記。他的團隊也證實，彭博21日更進一步向聯邦選舉委員會遞交申請文件。但他的一名助手表示，彭博還沒決定是否真的會參選。

《金融時報》指出，彭博將曼哈頓第三大道909號的「Geller & Co」公司列為競選委員會所在地，這間公司是由彭博資訊（Bloomberg LP）董事會成員蓋勒（Martin Geller）所管理。

《美聯社》報導則認為，彭博的加入除了會影響目前民主黨呼聲最高的拜登（Joe Biden）以外，他也會投入更多競選資金來「打擊川普」。消息指出，彭博已經在許多關鍵搖擺州投下廣告重本，預估至少花費1億美元來對抗川普，並計畫再投入1500萬美元至2000萬美元，在搖擺州發起「反對川普」的選民登記活動。

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