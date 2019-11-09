億萬富豪參戰！彭博確定登記民主黨初選　川普資產是他的1/10

▲ 美國總統川普（左）與前紐約市長彭博（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前紐約市長、彭博公司創辦人彭博（Mike Bloomberg）在當地時間8日，確定在阿拉巴馬州登記參與民主黨初選。其幕僚表示，彭博認為美國總統川普（Donald Trump）對國家造成前所未有的威脅，但目前沒有民主黨的候選人做好準備。川普得知消息後也酸溜溜地說，「小麥克會失敗。」

這位身價超過500億美元、全美排名第8的億萬富豪，替即將在3個月後的首場民主黨初選投下震撼彈，彭博顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）證實，已經在截止期限倒數前幾小時，向阿拉巴馬州的民主黨團遞交初選文件，讓彭博參與明年3月3日的「超級星期二」初選。

沃爾夫森在聲明中指出，儘管彭博錯過了前4場初選辯論，其他參選人相對來說有較大的領先優勢，「這些參選人花了很多錢跟心力，我們也非常尊重初選制度，但我們的計畫是直接投入一場更基礎、更全面的全國競選。」

《富比士》雜誌數據指出，身為全球第8大富豪的彭博，在1981年創立了「彭博資訊公司」（Bloomberg LP），並擁有88%的股份，價值約100億美元，目前他的身價約為520億美元，而樂善好施的他，至今已經捐出80億美元給慈善機構，相當於其總資產的13%。儘管同樣身為億萬富豪，但川普的資產仍不及彭博的1/10。

川普得知此消息後，依舊用一貫酸溜溜的語氣說，彭博一定會輸給他，「小麥克（彭博的名字）一定會失敗的，但如果他真的（獲得民主黨提名），我會很開心，我可以現在跟你說，沒有人比小麥克更讓我想一較高下了。」川普認為，彭博此舉是在傷害拜登，「但我認為他（彭博）沒有魔法可以讓事情做得更好。」

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