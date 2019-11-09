　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

億萬富豪參戰！彭博確定登記民主黨初選　川普資產是他的1/10

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普與前紐約市長彭博。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普（左）與前紐約市長彭博（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前紐約市長、彭博公司創辦人彭博（Mike Bloomberg）在當地時間8日，確定在阿拉巴馬州登記參與民主黨初選。其幕僚表示，彭博認為美國總統川普（Donald Trump）對國家造成前所未有的威脅，但目前沒有民主黨的候選人做好準備。川普得知消息後也酸溜溜地說，「小麥克會失敗。」

這位身價超過500億美元、全美排名第8的億萬富豪，替即將在3個月後的首場民主黨初選投下震撼彈，彭博顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）證實，已經在截止期限倒數前幾小時，向阿拉巴馬州的民主黨團遞交初選文件，讓彭博參與明年3月3日的「超級星期二」初選。

沃爾夫森在聲明中指出，儘管彭博錯過了前4場初選辯論，其他參選人相對來說有較大的領先優勢，「這些參選人花了很多錢跟心力，我們也非常尊重初選制度，但我們的計畫是直接投入一場更基礎、更全面的全國競選。」

《富比士》雜誌數據指出，身為全球第8大富豪的彭博，在1981年創立了「彭博資訊公司」（Bloomberg LP），並擁有88%的股份，價值約100億美元，目前他的身價約為520億美元，而樂善好施的他，至今已經捐出80億美元給慈善機構，相當於其總資產的13%。儘管同樣身為億萬富豪，但川普的資產仍不及彭博的1/10。

川普得知此消息後，依舊用一貫酸溜溜的語氣說，彭博一定會輸給他，「小麥克（彭博的名字）一定會失敗的，但如果他真的（獲得民主黨提名），我會很開心，我可以現在跟你說，沒有人比小麥克更讓我想一較高下了。」川普認為，彭博此舉是在傷害拜登，「但我認為他（彭博）沒有魔法可以讓事情做得更好。」

►前紐約市長彭博有意參選總統！憂民主黨輸川普　傳本周提交文件拚初選
►股神巴菲特開金口　2020美國總統大選最支持他出來選

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
100K工程師轉當外送員！負評不斷收入曝光：家庭變一團亂
「郭宋配」有譜？　郭台銘：你們消息怎麼那麼靈通
勇警捕墨西哥毒梟之子　3周後去購物遭掃射155槍打爛
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高中老師霸凌！猛戳男學生額頭+推倒課桌　還「拉走椅子」害慘摔

億萬富豪參戰！彭博確定登記民主黨初選　川普資產是他的1/10

可怕慎入！俄女見火車開走「直接跳上去」　跌倒墜軌下秒被輾斷腿

英國警公布貨櫃凍屍案39人姓名　「全是越南人」已接洽遺體遣返事宜

最高法院推翻釋憲　巴西前總統魯拉獲釋！「貪腐定罪」僅服刑1年半

遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

伊斯蘭國阿富汗跨境！　塔吉克邊哨站攻擊至少17死…5名軍人加入死亡名單

美電子煙肺病爆上千例　川普提新政策：法定21歲才能買

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵　一歲兒子就在旁邊....

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

陸籍女友帶隊榨乾500萬家產 89歲翁落桃色陷阱：她很愛我

高中老師霸凌！猛戳男學生額頭+推倒課桌　還「拉走椅子」害慘摔

億萬富豪參戰！彭博確定登記民主黨初選　川普資產是他的1/10

可怕慎入！俄女見火車開走「直接跳上去」　跌倒墜軌下秒被輾斷腿

英國警公布貨櫃凍屍案39人姓名　「全是越南人」已接洽遺體遣返事宜

最高法院推翻釋憲　巴西前總統魯拉獲釋！「貪腐定罪」僅服刑1年半

遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

伊斯蘭國阿富汗跨境！　塔吉克邊哨站攻擊至少17死…5名軍人加入死亡名單

美電子煙肺病爆上千例　川普提新政策：法定21歲才能買

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵　一歲兒子就在旁邊....

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

違規停車警察好意勸離…毒蟲心虛衝撞　警搶下車鑰強力壓制

黑手黨轉汙點證人揭發黑幫秘辛！《黑金叛徒》夠狠夠暴力

收集空瓶供回收！她見量少狂念：為何沒顧好　飲料攤心碎...網怒：好心被雷親

中信盃／豐田汪峰壓制奪勝　最愛王威晨守備、擊球都很強

不能再去酒店夜總會！陸「前首富之子」王思聰遭限制消費

超萌雪寶準備開搶！《冰雪奇緣2》夢幻飾品「神秘新角色」也加入

「蔡賴配成定局」　陳水扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

牙醫女友變心...他懷疑小王身分！崩潰狂LINE「竟然是那X女人」：打到當狗爬

悼念墜樓周梓樂！香港今晚6時添馬公園舉行祈禱及追思會

泳世巡賽／黃渼茜50蝶摘銅　22年來首位台灣女選手奪牌

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

國際熱門新聞

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

11歲妹玩急流泛舟　重力碰撞落水…6分後變浮屍

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵

官員誤解指令　柏林圍牆一夕倒塌

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

她被劇毒虎蛇咬4口　超幸運生還

川普：美國尚未同意取消對中關稅

日男喝酒猝死　9學長「過失致死」起訴

肢解丟垃圾桶！男殘暴分屍女子

川普提新政策：21歲才能買電子煙

IS宣稱犯案！塔吉克攻擊至少17死

人夫離婚崩潰　剁妻子投放膝蓋上…再懸繩自盡

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

更多熱門

相關新聞

川普提新政策：21歲才能買電子煙

川普提新政策：21歲才能買電子煙

美國總統川普於美東時間週五（9日）表示，作為遏止年輕人吸電子煙政策的一環，接下來將會把購買年齡18歲的限制，提高到21歲。

川普：美國尚未同意取消對中關稅

川普：美國尚未同意取消對中關稅

為了利益　郝志堅：川普可能拋棄台灣

為了利益　郝志堅：川普可能拋棄台灣

烏克蘭總統原定上CNN宣布調查拜登

烏克蘭總統原定上CNN宣布調查拜登

白宮貿易顧問否認美中取消關稅

白宮貿易顧問否認美中取消關稅

關鍵字：

美國2020總統大選民主黨初選民主黨彭博Mike Bloomberg川普

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

主審傷退　紀華文「即刻救援」

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

韓國瑜「墅民」事件！苦苓十問：別再靠腰

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

他那邊一直變大…褲子穿不下！醫一驗：只能切

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面