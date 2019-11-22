【瑪法達談星】11.20～11.26水象星座！天蠍點石成金...財運狂飆

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（11.20～11.26）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

亂中有序，舉重若輕。從絢爛回歸平淡的這段日子，紅塵十丈紛擾依舊，只是面對問題處理的態度變得理智不帶情感。就事論事、公事公辦，跳脫感情用事，反能在千絲萬縷、龐雜繁瑣的疑難雜症理出一番頭緒，直指核心、在細節中展現專業，反能在平凡中造就令人喝采的非比尋常。利求職轉業。理財消費都很大器。愛情是情絲繚繞。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

駕輕就熟，眾望所歸。行事幹練又不失高人氣的這段日子，「點石成金」指數狂飆，靠實力掙得一桶金的機率大增，利創業致富、財富增厚或收入加值。身價或作品頗有供不應求、水漲船高之勢。事業專精一物，把拿手的事做到最好，老天一定有厚賞。可望在組織嶄露頭角或在大眾市場贏得迴響。貴人無數。財運狂飆。愛情是雲淡風輕。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

左右逢源，雄心大起。正式邁入個人年度事業旗艦月的這段日子，隨金星、太陽、月亮在事業宮的同步加持，事業如虎添翼、好運接踵而來。很值得一提的是，無論在情感或事業的夥伴關係，都將找到理想配對、助攻貴人，是生涯刷新精彩紀錄，朝大幅度躍升、或朝高階卡位的權勢攀升期。官運、考運佳。提防金光黨。愛情是即將完成的幸福拼圖。



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