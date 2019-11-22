圖文／鏡週刊

【瑪法達談星】十二星座11.20～11.26運勢！水逆結束 曙光再現

隨著時序進入初冬小雪，「射手座之月」正式揭開序幕，3週來持續折磨著眾人神經的「水星退行」（水逆）終於在本週寫下句點。取而代之的是，兩大星象正反力量的交戰拉鋸，與全新「射手座之月」星座氛圍帶來的希望、溫暖與光明。一年一度的超級星象大吉兆：「歲星／金星合相」與衝突災變警訊：「戰星／天王星對衝」，兩大極端交織的集體大情緒，則讓本週充滿讓人既惆悵又欣慰的插曲。

重大星象事件落在：11月20日的「水星轉正」（水逆結束）；11月14日的「射手座之月」登場；與11月24日的兩大相反星座訊號—「歲星／金星合相」（吉兆）與「戰星／天王星對衝」（警訊）；11月25日的財星金星轉進魔羯座。不同於上週，強烈正負訊號交織的星象，衝擊度與震撼力將大為提升。殺傷力與回彈力也同樣驚人。

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隨著11月20日的「水星退行」（水逆）結束，「水逆」期好發的溝通失焦、陰差陽錯、交通事故或多災多難等離奇插曲將逐漸退場，因故停頓、中斷或擱置的計畫有重新啟動的機會。

財經方面，財星仍停射手座、「水星退行」（水逆）落幕，且財星大吉兆活躍的本週，星象訊號顯示，「水逆期」常見的股匯市波動將減緩，財星在射手座慣見的季節性「耶誕老人效應」將在財星大吉兆與大凶兆的聯手促發下，呈現一波矛盾走勢。投資人宜謹慎因應。

就個別星座而言，「水逆正式結束」的本週，吉兆與警訊衝擊力道大致相抵。隨著「射手座之月」登場、幸運星金星轉入魔羯座，入榜幸運之星排名重新大洗牌。運勢冠軍王落在最新出爐的本月之星「射手座」。守護星與幸運星金星呈超級合相幸運角，是運勢有如春風拂面，祥和順遂。太陽、月亮與金星在本命宮的守護，則為事業、情感、財富與理想帶來另一波進攻登頂的新契機。

運勢第二的是「金牛座」。守護星與歲星形成一年一度的超幸運合相吉兆，為熱切投入心血的工作、情感、創作、理財與自我鞭策提供正能量，有黑馬實力、天才的創意與萬人迷的潛力；好運第三的是同樣擁有歲星合相加持，且事業通路大開、運勢不跌反升的「天秤座」。

本週運勢震撼性較高的只有牡羊與水瓶座。提防意外變局帶動連鎖效應。

星座排行

射手座：得天獨厚、手到擒來、銳不可擋，運勢最旺。

金牛座：志在必得、大展奇才、逆襲成功，奇緣最多。

天秤座：穿梭自如、速戰速決、觸類旁通，選項最多。

雙魚座：大功告成、擇枝高棲、合縱連橫，事業最衝。

愛情運：★★★★☆

金錢運：★★★★☆

事業運：★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星



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