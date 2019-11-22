【瑪法達談星】11.20～11.26土象星座！金牛事業由黑翻紅...偏財大旺

金牛座、處女座、魔羯座，本週（11.20～11.26）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

脫胎換骨，華麗變身。喜迎一年僅得一見的超大吉兆—守護星與歲星合相的這段期間，得天時地利人和之賜，外放與內斂兩種矛盾力量擦撞出意外火花，從不被看好到終點勝出，是很讓人驚喜的隱藏冠軍。懂得在平常時收斂鋒芒，在攻擊時發狠出招。虛中有實，實中有虛。

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事業抱負與求勝意志強烈，拒絕認輸、堅不退場的纏鬥力，是賽事由黑翻紅、以外卡勝出的關鍵。事業轉型蛻變成功，默默苦練造就黑馬實力。越挫越勇，能藉非常狀況逼出潛力，笑傲終點。偏財大旺。愛情是一顆飛揚的心。

♍處女座（8月23日至9月22日）

撥亂反正，穩如泰山。守護星結束長達數週退行的這段日子，忙碌翻騰、驚險曲折的人生章節暫告一段落，干擾變數銳減，生活再度恢復可掌控性與安定性。少了外在雜音，可更聚焦明確處理優先順位較高的事，確立版圖、站穩一席之地。事業經營深度優於廣度，大打安全牌、經驗牌共鳴度高。財運大發，年度最佳。愛情是幸福定錨。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

吉人天相，順水行舟。金星進駐本命宮的這段期間，彷彿配備趨吉避凶的自動導航，慷慨、寬闊與正向的心，帶來金錢與人際幸運。好心必有好報。事業雄心與趨勢走向契合無間，儘管現況還有進步空間，但絕佳機會卻往往迸現在預料之外。驛馬星動，跨界得意、應考順手、學業有成，非久居池中之魚。招富力轉強。愛情是初探的新芽。



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