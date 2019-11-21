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「墅民一棟又一棟」！藍營黑韓部隊嘲諷LINE對話曝光：墅民加油啊

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▲OpenKMT近日內部LINE群組黑韓言論又再度湧現，酸言酸語更已經超乎綠營想像。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

明年大選倒數50天，國民黨總統候選人韓國瑜卻深陷豪宅風波，但在選情低迷之際，本刊再度接獲爆料，日前被揭露淪為「黑韓大部隊」的藍營次級團體OpenKMT，近日內部LINE群組黑韓言論又再度湧現，酸言酸語更已經超乎綠營想像。

本刊日前揭露，一個名為OpenKMT的次級團體，原是提倡藍營改革的青年組織，成員不乏基層民代及藍營各領域菁英，但在國民黨總統初選過後，卻被形容為「黑韓大部隊」，內部每天都有大量唱衰韓國瑜的訊息，例如「爛泥扶不上牆、朽木不可雕也」、「讓愛玩、愛講笑話的人當母雞，就會帶著小雞一路玩到掛」等。

【獨家】【韓國瑜豪宅風暴】幸安名廈神祕屋主身分是她　又跟李佳芬有關

▲台北市大安區仁愛路的「幸安名廈」樓中樓，該房是登記在李佳芬的親妹妹、維多利亞雙語學校副校長李佩芬名下。（翻攝自維多利亞雙語學校官網）

近日韓國瑜捲入豪宅風暴，20日又傳出他曾在台北市大安區仁愛路的「幸安名廈」樓中樓置產。但本刊調查，該房屋並非韓國瑜夫婦本人持有，而是登記在韓國瑜之妻李佳芬的親妹妹、維多利亞雙語學校副校長李佩芬名下。

不過，就在韓國瑜親上火線澄清，為豪宅案焦頭爛耳之際，本刊又再度接獲爆料，OpenKMT成員竟然又在LINE群組內大肆諷韓，稱「庶民還是墅民啊？墅民比較符合現況吧？」「墅民加油啊！一棟接著一棟」，還有人直言「明年有機會也會去罷免韓國瑜」，甚至罵「選你們草包膳症才是違背良心」，酸副總統候選人張善政也是草包。

日前被揭露淪為「黑韓大部隊」的藍營次級團體OpenKMT，近日內部LINE群組黑韓言論又再度湧現，酸言酸語更已經超乎綠營想像。（讀者提供）

▲▼日前被揭露淪為「黑韓大部隊」的藍營次級團體OpenKMT，近日內部LINE群組黑韓言論又再度湧現。

日前被揭露淪為「黑韓大部隊」的藍營次級團體OpenKMT，近日內部LINE群組黑韓言論又再度湧現，酸言酸語更已經超乎綠營想像。（讀者提供）

據了解，原先是有OpenKMT成員宣傳將在23日凱道舉辦「庶民大會」活動，將邀請年輕網紅及60位庶民參加，而每位參加者可針對候選人的政見「開嗆」，暢言60秒。但該活動在群組內公告後，卻引來「庶民」與「墅民」之爭，黑韓言論更再度被激出，一發不可收拾。


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