【瑪法達談星】11.20～11.26風象星座！天秤事業、財運都旺

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（11.20～11.26）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

重振旗鼓，班師回防。守護星恢復正行的這段日子，運勢風阻係數驟減，可望重新啟動先前因故停頓、卡關或延宕的計畫。結盟關係、合作事業也從先前的平行線，漸漸有了交集，可謂此一時，彼一時也。事業化敵為友、引進盟軍，還有組織與主場優勢之便，可藉強勢夥伴拉抬勝率，表現平穩中有亮點。財運小暴衝。愛情是墜入幸福重力。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

風生水起，柳暗花明。守護星與歲星合相呈超級年度大吉兆的這段日子，拜歲星重量級加持之賜，生涯選項與路徑變多、能把一手壞牌變成好牌。不預設立場，保持心理與行動的彈性，就能在變動的情勢下順勢而起。不妨把任何變動與變化都當作機會，跳進核心一起參與，後市可期。事業分進合擊，氣勢頗佳。財運旺。愛情是星空燦爛。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

短兵相接，直球對壘。戰星與守護星對衝的這段期間，將與某非常際遇正面交手，要有驟遭挑戰或突襲的心理防備與兵棋推演。所幸事業博孚眾望、交友廣闊，在激烈而現實的交火中，總有一班不棄不離的戰友相挺，一起走過幽谷、迎接曙光。中長期前景看好，值得揪伴結夥、全力一戰。人際圈多貴人。意外花費驟增。愛情是測不準的幸福距離。



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