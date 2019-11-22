【瑪法達談星】11.20～11.26火象星座！射手事業由逆轉正...將有大進展

牡羊座、獅子座、射手座，本週（11.20～11.26）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

臥薪嘗膽，謀定後動。守護星與天王星對衝的這段日子，「驚愕指數」突增，不是原本十拿九穩的事出現變化，就是毫無防備地遇到意外打擊。明明非常有把握，也頗受看好，但眼下前進之路卻有些波折，不足為外人道。衝動急躁、缺乏遠慮之舉，容易招來嚴重後果。抗壓耐挫力有進步空間。事業前景開低走高。偏財旺。愛情是朝朝暮暮。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

風雲變色，鋒芒再現。事業星與歲星呈一年一度難得合相大吉兆的這段期間，可望交出年度生涯代表作。是實力、機運與舞台三者交集所迸發出的事業大亮點，也是今年最有記憶點的傑作大噴發。事業轉守為攻，兵行險棋、勇於挑戰高難度、高回報的大獎，利汰弱留強、重押贏家。財運亨通，投資理財皆旺，有遲來回饋。愛情是盛開的容顏。

♐射手座（11月22日至12月21日）

獨領風騷，日正當中。財星、月亮與太陽相繼湧入本命宮，且守護星與吉星金星合相的這段期間，在福星拱照下順勢登上「本月之星」寶座，運勢之強堪稱吉中之吉、年度之最。加上守護星與金星正值年僅一度的合相吉兆，個人在情感、人際或財富直達幸運雲端。是一段美麗而難忘的當運期。

事業星由逆轉正，有助突破僵局、直搗黃龍，衝刺力大進。久攻不下的某目標總算撥雲見日、大有進展。聲勢一片看好，領先奪冠或事業發跡不遠。投資理財、興業生財有術，財力大增。愛情是幸福緊緊相隨。



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