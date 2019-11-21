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快訊／美國眾議院通過參議院版《香港人權與民主法案》　川普簽署就生效

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▲▼美參議院通過法案「保護爭民主」：禁止出口美制裝備給港警　。（圖／路透）

▲美國眾議院通過參議院版《香港人權與民主法案》，生效就差總統川普簽署。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院通過參院版本的《香港人權與民主法案》，將交總統川普簽署後即可生效。眾議院早在10月中就以「全體議員一致同意」口頭通過眾院版法案，隨著香港情勢在11月急速升溫，參院外委會主席里施（Jim Risch）和盧比歐（Marco Rubio）14日宣布啟動「熱線」程序，促使參院隨後快速通過參院版法案。兩院版本最終採行參院版本，將遞交總統川普決定是否簽署。

香港於1997年，在中共和英國政府「一國兩制50年不變」的承諾下回歸，但香港到了2019年，卻出現嚴重的人權危機，作為自由世界之首的美國終於做出動作；參議院於美東時間19日通過《香港人權與民主法案》（以下簡稱《法案》，Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

▲▼香港理工大學1119。（圖／（圖／記者游宗樺攝）

▲香港理工大學19日現場，多名示威者經過數天水炮車鎮壓後，出現低溫症狀況。（圖／（圖／記者游宗樺攝）

盧比歐當天發言時表示，由於香港的「一國兩制」，美國政府在貿易和商業方面，對待香港和中國本來就有所不同，而現在中共政府正想要把香港的「一國兩制」變為「一國一制」，近幾年來不斷削弱香港的自治權和限縮自由，「現在，美國必須要向北京傳遞一個清楚的訊息，那就是自由世界會與抗中港人站在一起。」

比參議院更早通過《法案》的眾議院，於20日正式通過參院版的《法案》，兩院版整合完成，將交由總統川普進行簽署，但目前為止，川普仍未多作表態。

▲▼香港1118,理工大學。（圖／路透）

▲香港理工大學18日現場，示威者焚燒路障試圖阻擋防暴警攻入。（圖／路透）

中國外交部20日發布公告指出，副部長馬朝旭罕見召見美國駐中大使館臨時代辦（chargé d'affaires）柯有為，強烈抗議《法案》干涉中國內政，「我們強烈敦促美方立即採取有效措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，否則，中方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。」大約15小時後，美國眾院通過參院版《法案》。

►影／美參議院一致通過《香港人權與民主法案》　川普同意簽署後立案

►快訊／抗議香港人權法案　陸外交部「召見美駐華使館臨時代辦」：立刻停止干涉內政！

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