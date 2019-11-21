從台灣牌打到「香港牌」　時殷宏：美國對華具有顛覆性目的

▲中美對抗。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／北京報導

中國人民大學國際關係學者時殷弘指出，若美國完成《香港人權與民主法案》簽署，將是美方首次以法律行動干預香港問題，且相較過去常打的「台灣牌」，「香港牌」現階段對中國大陸的壓力更大，其目的可能是顛覆性的，旨在讓中共核心領導人處於非常不利的境地。

隨中美對抗在多領域逐步體現，美方對華事務插手激起中共強烈反彈。時殷弘昨（20日）接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時坦言，美國現在不論是共和黨或民主黨，都有一些共識，就是在國際戰略、貿易、外交、意識形態等方面，對中國大陸施加壓力，並動搖中國在國際上的聲譽。

▲中國人民大學國關學者、大陸國務院參事時殷弘。（圖／翻攝自鳳凰網）

他直指，「它整個目的可能是顛覆性的，就是要使得中國核心領導人，陷於非常不利的境地。」時殷弘說，長期而言，中共也絕對不會允許任何勢力，影響或干涉主權地位。「因此關鍵就在於，採取什麼樣的反制手段。」

時殷弘指出，儘管按照過去經驗，中方對美的反制手段，往往小於美方對華造成的傷害力度，也沒有把朝鮮、南海等區域性、國際安全問題做為手段，但此時美國打出「香港牌」，對中方造成的壓力將超過過往的「台灣牌」，可能引發嚴重的負面影響。

時殷弘從兩方面進行分析，他表示，若此次香港法案由美國總統川普完成簽署，將是美國政府首次透過法律手段，嚴重干預香港局勢，考量川普現正受到彈劾調查糾纏，很有可能冒險使之成為法律；另一方面，相較台灣，香港當前處於所謂的「緊急狀態」，法案後果更可能動搖香港金融穩定、嚴重損害中方主權等，將可能引起中國大陸更劇烈的反制，譬如在當前的中美貿易談判中，強化抵制的決心。

▲中美貿易談判情勢越來越嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

美國參議院在當地時間19日，通過《香港人權與民主法案》接下來參眾兩院的版本將協調整合，提交給總統川普，決定是否簽署通過或否決法案。根據參眾兩院版本內容，包括呼籲對任何侵犯《基本法》的個人或是企業進行制裁，要求美國政府與國務卿提交年度報導，針對香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位等，更有參議員盧比歐提出的版本的特別聲明指出，美國政府的政策為「支持支持建立完全民主的選擇。」

對此，大陸方面包括全國政協外事委員會、外交部、國務院港澳辦、香港中聯辦、外交部駐港公署、香港特區政府等，均在20日對美方表達嚴正抗議，外交部更召見美駐華使館臨時代辦，要求「立刻停止干涉中國內政。」

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