社群「10大詐騙手段」曝光！點讚竟然也會受騙…正妹搭訕+徵才廣告全在內

▲有不少大叔假扮成正妹跟男網友戀愛，之後再誘拐錢財。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

隨著科技日新月異，不分男女老少幾乎都有使用網路的習慣，不過這也讓有心人士多了更多管道進行詐騙計畫。資料統計，大陸網路詐騙案一年就暴增了近10%，2018年，微信更超過QQ成為網路詐騙犯罪中最常使用的犯罪工具。除了冒用身分和代購詐騙外，「按讚」也成了流行的行騙手法之一。

綜合陸媒體報導，常見的微信詐騙手段包含：一、盜用帳號詐騙，有心人士通過盜取微信帳號冒充家人獲取聯繫，再運用複製出來的各式語音討要錢財；二、換號詐騙（盜用頭像詐騙），詐騙嫌犯透過獲取用戶資訊，假裝是用戶好友，進而以借錢、商業資金緊張、手術等藉口騙財。

▼微信成了詐騙集團最常使用的犯罪工具。（圖／CFP）

三、感情詐騙，詐騙人士裝成高富帥或者白富美，搭訕單身男女，在騙取感情上的信任後，開始索取大量金錢；四、利用代購詐騙，詐騙分子聲稱能「海外代購」，價格非常優惠，以此為誘餌，等到顧客付了代購款之後，再以「商品被海關扣下，要加繳關稅」等類似的理由要求加付「關稅」，等顧客付錢後便落跑。

五、利用二維碼詐騙，詐騙分子以商品為誘餌，給顧客回饋或者降價，再發送商品二維碼，實則為木馬病毒；一旦安裝，木馬就會盜取相關帳號、密碼等其他個人隱私訊息。六、點讚詐騙，有些是集滿多少個讚就能獲得禮品、優惠，實際上，等你集滿了要求的讚後，才發現獎品與實際不符。

▼男女老少幾乎都會使用手機上網，導致詐騙案件越來越常見。（示意圖／CFP）

第二種點讚詐騙則是商家發布點讚訊息，但是要求用戶填寫姓名和手機號碼才能參加活動，他們通常不會留下具體地只，並且在活動頁面留了惡意程式，一旦蒐集的訊息數量夠多了，這種詐騙網站就會自動消失，目的是獲取更多人的真實個人資訊。

七、招聘詐騙，犯罪分子利用微信發布招聘、求職廣告，透過優越待遇來吸引待業中的求職者，再用各種名目收取報名費、佣金等，隨後人間蒸發。八、微信假公眾帳號詐騙，詐騙分子喜歡在微信平台上命名類似「交通違章查詢」這樣的公眾帳號名稱，讓民眾誤以為是官方帳號，之後再進行詐騙。

九、愛心傳遞詐騙，詐騙集團將虛假的尋人、扶貧貼文在微信中瘋狂轉傳，讓許多善良用戶轉發，最終騙取愛心錢財。通常這類貼文所留的聯繫方式絕大多數為外地號碼，打過去不是消費電話就是電信詐騙。十、招嫖詐騙，詐騙犯會用性感的美女圖片當作頭像，之後暗示有提供特殊服務，誘拐用戶到見面地點，接著再說要付費才能碰面，或是多名男子藉機搶劫。

▼招聘人才的貼文也可能藏有詐騙陷阱，因此新鮮人最好到正規求職網應徵。（示意圖／CFP）

大陸最高人民法院信息中心副主任孫福輝表示，當地網絡詐騙情況越來越嚴重，2017年網路詐騙案件僅占全部詐騙案件的7.67%，2018年占比暴增至17.61%；東南沿海地區以網路為工具實施詐騙的情況最為嚴重。

有數據指出，網路詐騙引發的後果也不可小覷，有的企業被騙走巨額資金，導致停工破產；有的群眾被騙走養老金、救命錢，導致生活陷入困境；更有還在念書的學生受騙後猝死或自殺的案件。因此民眾應培養正確的上網觀念，切勿貪圖便宜或是美色，才能避免有心人士得逞。

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