想填資金缺口！旅遊經紀人騙「有便宜行程」　豪詐200萬↑...通緝6年狼狽落網

▲白崇恩為了填補自己資金缺口，豪詐了200多萬元，約有50多人受害提告。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

白崇恩曾在旅行團擔任領隊，而他利用靠行合法旅行社對外招攬客戶出國旅遊，並收取團費，詐得200多萬，但他卻在拿到錢後，編造各種理由告知客戶無法出團，約有50人受害後，分成22案提告。然而，白男挨告後，卻消失無蹤，台北地檢署也因此對他發布通緝，而他在9月底被警方查獲歸案，北檢20日也依詐欺罪嫌將他起訴。

時任立法委員姚文智及北市議員阮昭雄2012年6月間召開記者會，表示有多名民眾陳情指控，自稱是旅行社經理的白男，向自己擔任領隊時的老客戶謊稱有便宜行程可代購，但必須事先匯款。然而，白男錢到手後，卻在出團前謊稱，「錢掉了」，要顧客2次匯款，導致有多達15個旅行團受騙上當，白男也因此詐得200多萬元。

誇張的是，白男惡行被揭發後，竟不肯罷手，化名「白長岳」繼續詐騙，直到2012年底，交通部觀光局發布新聞表示，「白崇恩（即白長岳）自2011年9月起，先後以合法旅行業者名義對外招攬國外旅遊，收取旅客費用後卻未履約，該局業就白員違規行為裁處罰鍰合計新臺幣18萬元，及對包庇之旅行業者裁罰，並將涉有刑法詐欺罪嫌之相關人員，移送台北地方法院檢察署偵辦。」

約50名受害者見狀，陸續前往台北地檢署提告，但北檢在偵辦時，白崇恩卻消失無中，檢察官因此對他發布通緝，直到9月底，警方才將他查獲歸案。

白男到案後坦承犯行，並表示，因為自身財務狀況出問題，才以此方式來填補缺口，而他也試圖還錢，但卻缺口卻越來越大，一發不可收拾，檢方20日偵結，也將他依詐欺等罪嫌起訴。

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