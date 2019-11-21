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華聞快遞／5G才剛商用！大陸11月展開6G研發接力賽

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▲▼示意圖,科技,5G,5g,手機,網路,上網,無線。（圖／123rf）

▲5G商用時代正式來臨。（圖／123rf）

《北京》5G才剛商用！大陸11月展開6G研發接力賽

5G剛剛商用，6G技術已經啟動研發。2019世界5G大會近日展開，會中指出，大陸工信部、科技部等本月剛剛啟動了中國第六代移動通信技術研發工作。中國聯通和中國電信方面也證實，其已經分別展開了兆赫茲和毫米波等6G相關技術的研究。（新華網）

《重慶》5.5萬戶中小民企通過「銀稅互動」獲貸160億元

重慶市稅務局、銀保監會組織市內24家「銀稅互動」項目合作銀行召開聯席會議，部署進一步深化和規範「銀稅互動」工作，積極促進「銀稅互動」持續健康發展。獲悉，截至目前，重慶市各家合作銀行共授信10.9萬戶中小民營企業，其中超5.5萬戶申請貸款超過160億元（人民幣）。（中新社）

《湖北》前10月湖北經濟總體平穩　工企業質效顯著提升

湖北省統計局近日發布消息，1月至10月全省經濟運行總體平穩，工業經濟穩中趨緩，消費市場平穩增長，財政收入保持增長，金融物價基本穩定，進出口增長較快。（中新社）

《上海》擴大進博會溢出效應　上海浦東發展新型數據貿易

第二屆中國國際進口博覽會剛剛閉幕，上海浦東正順應數字商務發展浪潮，積極參與國際貿易體系改革，幫助企業全面提升貿易數字化和智能化管理能力。（中新社）

▼上海。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《貴州》貴州加大對「新市民」公租房保障力度

貴州省將通過確保用地供應、加強資金保障、落實稅費減免政策等措施，進一步規範發展公租房，加大對新就業無房職工和城鎮穩定就業外來務工人員等「新市民」的公租房保障力度。（中新社）

《重慶》重慶建設40家「智慧醫院」增強患者醫療服務獲得感

精確到分鐘的預約掛號、刷臉就能支付醫療費用、在醫院下單就可回家坐等煎好的中藥快遞上門...。到2020年，重慶將完成40家「智慧醫院」示範建設，不斷提升醫療服務效率，滿足患者就醫需求。（新華網）

《黑龍江》黑龍江：展開根治拖欠農民工工資冬季攻堅行動

黑龍江省人力資源和社會保障廳指出，為確保春節前農民工工資按時足額發放，黑龍江省根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室近日下發通知，決定從2019年11月15日至2020年春節前，在全省組織展開根治欠薪冬季攻堅行動，全面排查和解決欠薪隱患。（新華網）

《遼寧》省屬企業違規經營投資責任追究辦法出爐

遼寧省近日印發《遼寧省省屬企業違規經營投資責任追究實施辦法》，對違反規定、未履行或未正確履行職責造成國有資產損失或其他嚴重不良後果的企業經營管理有關人員，實行重大決策終身問責。（新華網）

▼遼寧省。（圖／CFP）

▲▼遼寧,瀋陽,瀋陽市。（圖／CFP）

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