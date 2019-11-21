華聞快遞／科研創新、技能人才全都要！上海臨港「不拘一格引人才」

▲上海臨港「不拘一格引人才」。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：科研創新、技能人才全都要！上海臨港「不拘一格引人才」

長久以來，對於技能型人才的評定與落戶支持是大陸特大型城市的人才政策需要突破的重點。上海自貿區臨港新片區管委會20日發佈《關於公佈中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區首批技能人才引進目錄的通知》，明確了臨港新片區首批技能人才直接引進落戶的23類49項名錄，強化了對技能人才的吸引和支持。（中新社）

《四川》：2019中國高科技高成長50強：上榜北京企業數量最多

德勤中國20日在成都發佈「2019年中國高科技高成長50強」榜單。其中，上榜的北京企業數量最多，占比28%；深圳第二，占比14%；成都和廣州並列第三，占比均為12%。（中新網）

《北京》：第四次大陸經濟普查結果出爐 曬出經濟家底

第四次大陸經濟普查結果21日發佈，普查結果顯示，大陸2018年末共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個，比2013年末增加1093.2萬個，增長100.7%。（人民日報）

《廣東》：佛山南海全面建設國家安全產業示範園區

2019佛山市南海區安全產業政策推介會暨「安聯天下智創未來」20日在廣東佛山舉行。據了解，粵港澳大灣區（南海）智慧安全產業園計畫總投資額50億元人民幣，目前集聚了超過60家高成長科技企業，正全面建設國家安全產業示範園區。（中新網）

▲廣州國際玩具展明年移師深圳。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：探秘2019世界5G大會：互動中見識前沿技術、產品、應用

以「5G改變世界，5G創造未來」為主題的2019世界5G大會21日在北京開幕，持續至23日，包含會議論壇、展覽展示、應用設計揭榜賽三大板塊，展現了5G發展最新成就和最新場景應用案例。（中新網）

《廣東》：廣州國際玩具展明年移師深圳 三展齊發探灣區商機

已連續舉辦31屆的廣州國際玩具展將於明年3月6日至8日首度移師深圳國際會展中心舉行。據了解，明年的深圳玩具展不僅展覽面積將年增率大增36%，而且將同期舉行「第11屆國際童車及母嬰童用品（深圳）展覽會」、「2020國際授權及衍生品（深圳）展覽會」，三展齊發共同探索粵港澳大灣區無限商機。（中新網）

《雲南》：雲南前10月出口農產品259.9億元人民幣 東盟為最大消費地

昆明海關20日公佈，2019年1-10月雲南省出口農產品259.9億元人民幣，東盟成為雲南出口農產品最大消費目的地。（中新社）

《天津》：天津高新區設10億元人民幣高品質發展創投基金 引育高成長性企業

天津高新區20日宣佈推出系列科技金融政策，包括設立10億元人民幣高品質發展創投基金，引育高成長性企業；800萬元人民幣重獎科創板上市企業等。（中新網）

▼2019中國高科技高成長50強成都揭曉。（圖／翻攝自中新網）