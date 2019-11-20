快訊／葉毓蘭駁斥「挺港警」：我挺世界所有警察攜手打擊犯罪

▲葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨20日下午舉行不分區立委聯合記者會，介紹前16名不分區立委，排名第2名的前警大教授葉毓蘭對於近日飽受綠營攻擊「挺港警」重申，並沒有「挺送中條例」這樣的事，「我是挺所有世界各國所有警察能夠合作攜手打擊犯罪，這是國際刑警組織、聯合國要求世界各國共同的目標。」

國民黨不分立委名單確定只提名31席，日前中央委員會議最後投票結果，排名第17位的前陸委會副主委張顯耀遭過半否決，排名第19位的中常委范成連在19日決定退出，排名第30位的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕在20日常會上也宣布退出。另外，中常委江碩平提案遞補兩名男性，但最後還是在中常會上被否決，確定只提31席立委參選不分區。

葉毓蘭表示，幾十年來她只有一個信念，「挺警察、挺法治、就是挺中華民國」，因為保障合法、取締非法，讓人民能安居樂業，免於恐懼的自由，這是警察的天職，也是每個國家設立警察的目的，但一路走來看到警消辛苦，他們的工作條件與其他先進國家比較起來多有不如。

葉毓蘭說，除了在警消權益保障部分，最多時間花在被害人保護、人道關懷上，她曾經是婦女救援基金會董事長，關心慰安婦議題，也任酒駕防制基金會理事，致力降低台灣酒駕，葉毓蘭強調，「台灣安全，人民有錢」是重要理想和目標，如果沒有警消幹部提供安全的環境，缺乏法治基礎的民主自由是不穩定的。

葉毓蘭強調，最近大家關注民進黨攻擊她「挺港警」、「挺反送中」，「我再度聲明，所謂挺送中條例，並沒有這樣的事，我是挺所有世界各國所有警察能夠合作攜手打擊犯罪，這是國際刑警組織、聯合國要求世界各國共同的目標。」

國民黨不分區立委名單：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

14.吳敦義（國民黨主席）

15.謝龍介（台南市議員）

16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）

17.牛春茹（國民黨全國黨代表）

18.范成連（中常委）（11月19日下午宣布退出提名）

19.李玉蟬（心理諮商師）

20.曾文培（中常委）

21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）

22.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）

23.侯佳齡（中常委）

24.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）

25.邱素蘭（會計師）

26.王裕文（台灣勞工總工會理事長）

27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

28.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）

29.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長）

30.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）

31.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）

32.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）

33.林有志（國民黨組發會主委）

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