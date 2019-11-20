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影／王定宇打臉韓國瑜：侯友宜謝中央「台商回流、招商破億」

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，國民黨團總召曾銘宗18日在財政委員會質詢經濟部次長林全能，結果被立委余宛如批評他混淆視聽、咆嘯林全能等。立委王定宇則在臉書PO出影片，畫面中新北市長侯友宜特別感謝中央讓台商回流、招商破億、創造破萬就業機會。王定宇還酸說，「侯友宜有在卡韓！」

余宛如19日在臉書上表示，曾銘宗將「回台投資」與「資金匯回」的概念混淆，表示政府為了鼓勵台商「回台投資」的「歡迎台商回台投資行動方案」沒有海外資金投資，指控經濟部提出的數據是誇大不實，欺騙人民。

余宛如說，經查，鼓勵台商回台投資之方案並非蔡政府原創，前總統馬英九任內，也提出過「加強推動台商回台投資方案」鼓勵台商透過國內外資產的借貸、融資，回來台灣投資，並未要求一定必須以海外資金進行投資。

余宛如表示，18日財政委員會中，曾銘宗多次打斷林全能的解釋，不給次長說明「回台投資」與「資金匯回」的概念差異。甚至她在質詢時，準備給林全能一個解釋機會，曾銘宗卻咆嘯警告林全能 「敢說給我試試看！」不讓林全能說出事實。

王定宇透過臉書發文並附上影片。影片中，韓國瑜大嗆民進黨政府說台商回流是欺騙。畫面轉到侯友宜日前在新北市議會備詢的畫面。侯友宜當時提到，最近台商回來滿多的，有38家台商回流，投資兩千五百多億，部分已經落實了一千零二億元，創造的就業機會達到一萬多個。

透過畫面侯友宜過去發言直接打臉韓國瑜和曾銘宗，王定宇酸，「侯友宜又在卡韓！」

針對余宛如召開記者會談及他質詢台商回台資金相關問題，曾銘宗19日發澄清稿表示，關於18日他於財政委員會質詢林全能，依據林全能說法，統計至11月15日止向經濟部申請台商回台投資的金額為6,971億元，約有2,250億元將於今年落實投資。他數次詢問林全能，「今年已經從國外匯回來的資金是多少？」林全能的答覆是「目前統計結果都是先運用國內資金，國外資金部分還沒有看到。」這些都是林全能親自回答，皆有錄音錄影在案，絕無抹黑！

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