列民眾黨不分區第三　高虹安：會落實郭台銘「新十大科技產業」建設





▲高虹安被列為台灣民眾黨不分區立委名單第三名。（圖／翻攝自高虹安臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

台灣民眾黨19日召開記者會公布不分區名單，「郭家軍」高虹安列在第3名，被視為「安全名單內」。對此，高虹安在晚間表示，她會落實鴻海集團創辦人郭台銘所規劃的「新十大科技產業」建設，很感謝郭台銘的推薦，也謝謝台北市長柯文哲、台灣民眾黨主席柯文哲的賞識。

高虹安19日晚間在臉書上提到，上午確定自己獲提名為台灣民眾黨不分區立委第三順位，謝謝郭台銘的推薦，也謝謝柯文哲的賞識。其實從科技到政治，要跨越這麼大的領域鴻溝，她確實思考許久許久。不過在郭台銘和柯文哲這2位全台她最欣賞的大人物有了共識後，相信能夠和他們一起並肩為台灣更好而戰，會是一場擇善固執的任重而道遠。

高虹安說，她的首要任務是推動科技立法及實踐福國利民政策，落實郭台銘所規劃的「新十大科技產業」建設，推動台灣邁向智慧科技島。自己會秉持郭台銘一直教導她的「三心」，也就是「責任心」、「上進心」以及「企圖心」，把每一件事情做對、做好，不負所託。

最後，高虹安還在文末hashtag「#民眾黨不分區名單最年輕博士擔當」、「#聽老闆說捨不得我眼淚都掉下來了」、「#聽到柯P堅定給我排第三也很感動」。

台灣民眾黨不分區立委名單：

1.賴香伶（台北市勞動局長）

2.張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長）

3.高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）

4.邱臣遠（世界台商總會青商會秘書長）

5.蔡壁如（台北市府顧問）

6.楊博宇（十大傑出青年／建築師）

7.吳欣盈（新光人壽慈善基金會執行長）

8.詹翔欽（獨臂青農／翔琪檸檬茶創辦人）

9.陳琬惠（社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長）

10.林國成（台北市議員／台北市總工會理事長）

11.孫智麗（財經專家）

12.楊弘仁（桃園敏盛醫療集團執行長）

13.黃瀞瑩（台北市府副發言人）

14.馮啟彥（苗栗大千綜合醫院外科部主任）

15.江惠儀（中華電信工程師）

16.羅義興（台北市立大學理學院院長）

17.陳思宇（台北市政府前觀傳局長）

18.魏安國（立法院預算中心副研究員）

19.李思慧（職業護理師）

20.傅郁揚（通霄鎮民代表）

21.何容君（台北醫學大學口腔衛生學系助理教授）

22.端木正（精華會計師事務所會計師）

23.陳安芃（工業技術研究院研究員）

24.何松穎（台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師）

25.周思廷（北大法學碩士）

26.李家齊（花旗銀行襄理）

27.吳靜怡（藝世代有限公司負責人／嘉基文創有限公司總經理）

28.張學翰（音樂製作人）

29.周芳如（臺灣室內樂藝術推廣協會行政總監）

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