印尼雞對決立院男神　何景榮政見欄放蔣萬安照片：我要打敗他！

▲何景榮在政見欄上放上蔣萬安的照片。（圖／何景榮提供）

記者黃巈禾／台北報導

第15任總統、副總統選舉11月18日至22日開始申請登記，根據中選會公布19日登記資料，台北市區域立委部分有6人登記，其中競選第3選區的民眾黨籍立委候選人何景榮，竟在政見欄上放上同選區的競爭對手、國民黨立委蔣萬安的照片。

何景榮在交給選委會的政見欄上放上蔣萬安的照片，並在照片下面畫了一隻「印尼雞」，還寫下「我要打敗他！」箭頭就是指向蔣萬安的照片。

對此，台北市選委會表示，政見加上圖文並不觸法，不過，內容是否合適，監察小組會進行最後審核，若有觸法之虞會請參選人修改。

雖然何景榮在政見欄放上直白寫下要打敗蔣萬安，但蔣萬安競選總部17日開幕時，何景榮還突破同溫層，前往恭賀，致贈鮮花，還在會場外等了三個多小時，終於盼到蔣萬安來收花，兩人除了握手，還彼此勉勵、幫對方加油打氣，兩人都展現君子之爭。

另外，台北市第3選區，除了有國民黨立委蔣萬安、民眾黨立委候選人何景榮競選，還有民進黨立委候選人吳怡農。

19日的登記情形如下：

一、總統、副總統選舉：

蔡英文、賴清德

二、區域及原住民立法委員選舉：

臺北市第1選舉區 方儉 （ 綠黨 ）

臺北市第1選舉區 孫士堅 （ 合一行動聯盟 ）

臺北市第3選舉區 何景榮 （ 台灣民眾黨 ）

臺北市第3選舉區 田方宇 （ 安定力量 ）

臺北市第4選舉區 錢一凡 （ 安定力量 ）

臺北市第8選舉區 賴士葆 （ 中國國民黨 ）

新北市第1選舉區 洪孟楷 （ 中國國民黨 ）

新北市第2選舉區 龍大智 （ 合一行動聯盟 ）

新北市第5選舉區 徐金菊 （ 中華照生黨 ）

新北市第8選舉區 李國憲 （ 安定力量 ）

新北市第9選舉區 蔡沐霖 （ 民主進步黨 ）

新北市第11選舉區 胡大剛 （ 中華統一促進黨 ）

新北市第11選舉區 廖麗娟 （ 合一行動聯盟 ）

新北市第12選舉區 孫繼正 （ 安定力量 ）

新北市第12選舉區 張依維 （ 中華統一促進黨 ）

桃園市第2選舉區 張馨云 （ 台澎黨 ）

桃園市第3選舉區 李奇峰 （ 宗教聯盟 ）

桃園市第6選舉區 陳學聖 （ 中國國民黨 ）

臺中市第6選舉區 李中 （ 中國國民黨 ）

臺中市第7選舉區 莊子富 （ 中國國民黨 ）

臺中市第7選舉區 林培基 （ 一邊一國行動黨 ）

高雄市第2選舉區 邱志偉 （ 民主進步黨 ）

高雄市第3選舉區 劉世芳 （ 民主進步黨 ）

高雄市第3選舉區 王貴雄 （ 興中同盟會 ）

高雄市第3選舉區 柳淑芳 （ 無 ）

高雄市第4選舉區 孫蓬逸 （ 台澎黨 ）

高雄市第5選舉區 李昆澤 （ 民主進步黨 ）

高雄市第6選舉區 趙天麟 （ 民主進步黨 ）

高雄市第6選舉區 李鎔任 （ 國會政黨聯盟 ）

高雄市第6選舉區 劉仙娥 （ 勞動黨 ）

高雄市第6選舉區 劉哲嘉 （ 台澎黨 ）

高雄市第7選舉區 吳青木 （ 台澎黨 ）

新竹縣第1選舉區 余筱菁 （ 綠黨 ）

新竹縣第2選舉區 陳冠宇 （ 綠黨 ）

彰化縣第4選舉區 何倍爾 （ 勞動黨 ）

南投縣第1選舉區 馬文君 （ 中國國民黨 ）

南投縣第2選舉區 許淑華 （ 中國國民黨 ）

雲林縣第2選舉區 張永津 （ 喜樂島聯盟 ）

嘉義縣第1選舉區 黃俊雄 （ 喜樂島聯盟 ）

嘉義縣第2選舉區 許韶珍 （ 喜樂島聯盟 ）

屏東縣第2選舉區 馮家芸 （ 無 ）

宜蘭縣選舉區 陳歐珀 （ 民主進步黨 ）

宜蘭縣選舉區 許育嘉 （ 勞動黨 ）

澎湖縣選舉區 呂應宏 （ 喜樂島聯盟 ）

金門縣選舉區 洪和成 （ 無 ）

連江縣選舉區 李問 （ 民主進步黨 ）

高雄市 伊斯坦大．貝雅夫．正福Istanda．Paingav （ 無 ）

新竹縣 張曜羣 Lawpaw Buya （ 綠黨 ）

屏東縣 伍麗華Saidhai．Tahovecahe （ 民主進步黨 ）

三、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉：

國會政黨聯盟

時代力量。

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