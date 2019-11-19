被吳敦義視為「泛藍聯盟」　民眾黨回擊：我們不分區名單絕對更公平





▲台灣民眾黨回應吳敦義「泛藍」言論。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席吳敦義19日受訪時提到，目標仍放在60席立委，就算只拿到50席，也還有親民黨、民眾黨等泛藍友黨存在，也不算輸。針對民眾黨被吳敦義視為「泛藍」，台灣民眾黨19日晚間發聲明回應，他們是站在「民眾」這一方，與以中國大陸為名，強調意識形態掛帥的國民黨不同；且他們也有信心，不分區名單絕對比吳敦義提出的更公平公正。

針對吳敦義將民眾黨列入「泛藍聯盟」，台灣民眾黨19日晚間回應兩點，第一，台灣民眾黨的成立，其核心價值強調「以台灣為名、以民眾為本」，從議題出發，追求符合公平正義的國家治理策略，與以中國大陸為名，強調意識形態掛帥的國民黨是不同的。

台灣民眾黨指出，第二，台灣民眾黨以民眾為念，從不分區的遴選機制便可看出本黨與國民黨在政治基因上的不同。因此，民眾黨19日提出的不分區名單強調民意、專業，價值，而非派系，「我們有信心，民眾黨的名單絕對比吳主席今日提出的名單，更加公平，更加公正。」

台灣民眾黨說，他們強調國家治理重要性，以數字、科學、務實的方式進行政策與制度推動，各方陣營都會以「議題合作」的態度來審視，不會以意識形態作區分。「政治，如果要選邊站，我們選擇站在『民眾』這一方。我們期盼，可以有機會與台灣社會在2020年一同走入國會，秉持這份堅持與理念，在立法院內與民眾一起奮鬥。」

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