影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

記者陶本和／台北報導

請「韓假」的國民黨總統候選人韓國瑜先前在台北美國商會上，以「晶晶體」演說，引起各界的嘲諷。總統蔡英文19日中午受美國商會邀請，出席美國商會年度會員大會，以全英文發表演說。

韓國瑜日前在美國商會演說，用中英文夾雜的「晶晶體」遭到網友揶揄。當時，台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）受訪時表示，他盡了全力用中英文交流，任何人嘗試透過英文表達，對他們而言都是很開心的事，有努力才是重點，不會有評斷。

另外，韓國瑜也在演說時，把美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei）與美僑俱樂部（American Club Taipei）給搞錯了，導致台下一陣尷尬。當時傅維廉也幽默地說，不會不恰當，因為大家經常搞混，辦公室也常常接到詢問俱樂部業務的電話。

在韓國瑜演說之後，蔡英文19日再次受邀出席美國商會年度會員大會，並以「全英文」發表演說，較勁意味濃厚。

蔡英文在演說中表示，每次來到「台北美國商會」，都會讓她覺得很開心，相信她的老朋友「美國在台協會」台北辦事處酈英傑（Brent Christensen）處長也同意，「台北美國商會成立68年以來，每一位商會會員在台灣的經濟發展上，都扮演了重要的角色」。

蔡英文指出，今年9月份，在接見前會長李豪(Leo Seewald)率領的「台北市美國商會」訪團時，保德信人壽台灣地區泰迪倫（Dylan Tyson）執行長告訴她，保德信已經在台灣經營了30多年。她相信還有許多企業和保德信一樣，已經在台深耕數十年。

蔡英文表示，今年台北美國商會，在「台灣全球招商論壇」首度頒發「十大傑出貢獻外商獎」，該會會員奪下7個，「這些企業都肯定台灣的潛力及重要性，也對我們市場的未來充滿信心」。

▼蔡英文出席台北美國商會發表演說。（圖／記者徐斌慎攝）



蔡英文強調，今年會是美好、樂觀，又令人期待的一年，儘管充滿重重挑戰，今年終究是美好、樂觀的一年，「毫無疑問，世界經濟秩序不斷的變化，對全球經濟產生了重大影響，特別是美中貿易戰，世界各國都在努力調適」。

蔡英文指出，台北美國商會公布的《2019商業景氣調查》，反映了這些挑戰和未知變數，但主要美商也都對台灣的創新、人才和拓展市場潛力表示讚賞。

蔡英文認為，優勢並非偶然出現，而是源自台灣自由開放的社會，好讓人才可以盡情發揮，智慧財產權得到尊重及保護。更令人振奮的是，我們開始看到過去3年來努力的成果。

蔡英文表示，這3年來，一直致力於為台灣建立新的經濟發展模式，降低對大陸生產基地的過度依賴，「我們強化了和美國及主要經濟體的夥伴關係，並改變總體經濟結構，鼓勵產業創新。這樣的轉型讓台灣的經濟更具彈性和應變力，也讓我們有能力克服全球經濟帶來的重重挑戰。」

蔡英文指出，全世界都在注意台灣的經濟轉型，今年前3季，台灣的經濟成長率居亞洲四小龍之首，前景更加樂觀，也看到比以往更多的台商回台投資，政府已審核將近7,000億新台幣的投資應用，將帶來超過5萬5,000個優質工作機會，「台商將帶回至少數十億美元的海外資金回台，估計這個趨勢將持續增強。」

蔡英文接著說，外國公司也看好台灣，未來幾年中，可以預見來自國際企業的數十億投資，比如Google、微軟、美光科技、AWS等美國大公司，將帶進數千個高薪職缺。

蔡英文說，台灣的貿易結構也出現有利的發展，今年1至10月台灣對美國的出口增加17.7%，相對上，對大陸出口則減少6.65%，反映美中台三角貿易的供應鏈已在快速的改變和調整。

蔡英文表示，這些變化正把台灣經濟推向一個全新的發展階段，她也要向所有台灣企業及有意來台及在台的外商作出承諾，未來會盡更大的努力，為台灣經濟締造新的高峰。

蔡英文強調，將在過去3年來所奠定的堅實根基上，努力打造台灣經濟發展的新模式，「這個模式將順應國際供應鏈調整及資金流向的變化，並結合新一波台商及外商投資潮，以及規模龐大的海外資金回流潮，這個模式會將台灣轉型為亞洲高階製造和研發中心、區域資金及財富管理中心，以及高階人才的培育基地。」

蔡英文說，將結合產業、資金及人才的優勢，引領台灣走向未來20年的新經濟榮景。累積了上述種種動能，今年是令人期待的一年。

在提及全球貿易和區域安全方面，蔡英文指出，台灣和美國是長期夥伴關係，享有許多共同的價值，也共同承擔責任，分享共同利益，「在台美經貿關係及促進美商來台投資上，臺北市美國商會一直扮演關鍵的角色，並持續協助排除美商在台灣投資經營的各種阻礙。我們會用心傾聽商會會員的建言，並回應各位的建議。」

蔡英文指出，今年8月，正式施行「西藥專利連結制度」，充分展現我們保護智慧財權及支持研究和創新的決心，同時也一直致力改善台灣的整體法規環境，修訂過時規章，讓企業經營更靈活，人力運用更有效率。

蔡英文表示，政府已經修改了一些法規，讓外國人才在台居住及工作更便利；另外，也放寬外資企業主管和外國專業人才的工時規定，更加確實回應知識經濟的需求，「我們會繼續尋求加強與美國的互動，推動進一步的經濟合作。」

蔡英文說，在這個月，政府與美國在台協會合作，正式啟動了「人才循環大聯盟計畫」（TCA），「而酈英傑處長早在今年4月就宣布了這項計畫，我要感謝他和我們一起努力讓計畫成真。」

蔡英文表示，「人才循環大聯盟計畫」將帶動年輕的科技人才在台美間更加活絡流通，並激發各領域的創新合作。她知道美國商會最近也啟動了「次世代企業領袖計畫」，今日就開始培訓明日的領袖，「顯然，在人才培育方面，我們的目標也都一致。」

接著，蔡英文重申，台灣和美國有相同的經濟發展戰略目標，必須共同努力實現這些目標。川普政府的主要目標是重返「美國製造」。台灣也正致力尋求在全球供應鏈的新定位，打造新的生產和製造模式。

蔡英文說，台美雙方在資通訊、半導體、汽車及航太產業關係緊密；未來可以進一步延伸至尖端製造領域的策略性合作，尤其是數位經濟、人工智慧、物聯網及工業4.0等。

蔡英文強調，為了加強在這些領域的合作，需要做些安排，確保雙方政府提供支持，讓企業安心投資。毫無疑問的，台美雙邊貿易協定，應該是首要任務。

蔡英文表示，今年李豪前會長率領執行長代表團訪問華盛頓特區時，表達大力支持台美兩國簽署雙邊貿易協定，「我們兩國簽署優質的雙邊貿易協定，不僅有助強化彼此間的互動往來，也為印太地區以規範為基礎的貿易秩序樹立一個強有力的先例，希望各位繼續大力支持。」

最後，蔡英文強調，台灣與台北美國商會的關係是相互支持的關係，努力實現的目標也都相同，就是刺激成長，促進創新，並為更多人帶來更大的經濟繁榮。即使挑戰橫亙在前，今年還能如此美好、樂觀，又令人期待，她再次感謝各位的努力，相信大家攜手合作，明年還會更好。

▼蔡英文出席台北美國商會發表演說。（圖／記者徐斌慎攝）



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