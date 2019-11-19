黨內反彈！國民黨中常委范成連宣布：退出不分區立委提名

▲國民黨中常委范成連。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨不分區立委名單引發黨內反彈，台北市議員李明賢盼中全會上同意權投票，不同意票多於同意票的中常委范成連等人主動退出提名。排名不分區第19位的中常委范成連19日表示，經過再三思考，他將退出此次國民黨不分區立委提名。

范成連表示，此次承蒙前主席吳伯雄、新竹縣長楊文科與各客屬鄉親推薦，經11月16日國民黨中央委員會開會決議，提名擔任不分區立委候選人，這是黨交付任務，理當追隨各位鄉親全力以赴，爭取最後勝選，進入立法院，為全國客屬鄉親效勞。

但范成連提到，他目前在大陸仍經營事業，深怕這段期間無法兼顧繁重的立委工作，經過再三考量，決定退出此次國民黨不分區立委提名，今後會繼續追隨各位鄉親，同心協力，打贏2020年選戰。

國民黨不分區名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前行政院發言人鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀（被刷掉，名次往後遞補）

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供，點圖可放大）

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