經濟部坦承海外資金回流0元　吳敦義：蔡英文可以不要再說謊了嗎？

▲吳敦義臉書談經濟衰退。（圖／翻攝吳敦義臉書）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日證實，目前為止還沒有看到海外資金，引發外界熱議。對此，國民黨主席吳敦義表示，「蔡英文總統，可不可以不要再對人民說謊了？」

曾銘宗18日在財經委員會表示，民進黨很會行銷，將上市櫃公司原本擴廠的計畫都加入投資台灣的計算，有灌水的嫌疑。林全能則澄清，8成以上都是台商回台投資，不是原本的擴廠計畫，是新增的投資計畫，要經過經濟部審查，符合智慧製造等要求。

曾銘宗追問，台商回台投資資金都是國外匯入嗎？林全能回應，統計7成以上會用國內資金，包括自有資金及貸款，3成用國外匯回資金，目前都是先運用國內資金，目前為止還沒有看到海外資金。

針對經濟部坦承海外資金回流是0元，吳敦義表示，蔡英文曾經說，今年是過去20年來台灣經濟最好的狀態，還說台商資金回流超過7000億，結果被抓包，根本是在欺騙選民。

吳敦義指出，最近勞動部發表的無薪假人數統計，創下今年以來新高。在沒有遇到金融海嘯或國際經濟危機的情況下，還是有將近2700人放無薪假，象徵今年景氣轉冷。台灣在蔡政府時代，平均經濟成長率僅2.4%，比馬時代超過2.8%的表現還要低。這種表現，哪裡能說是20年來台灣經濟最好？

吳敦義說，就像蔡英文對外宣傳台商資金回流7000億，結果被立委曾銘宗踢爆根本就是0，「蔡英文總統，可不可以不要再對人民說謊了？」

▼總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）