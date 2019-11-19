謝龍介表態參選國民黨主席　台南支持者入黨聲援

▲謝龍介之友會會長蘇滄洲表示，他認同謝龍介參選黨主席理念，偕同兒子一起來加入國民黨，他要投票支持謝龍介。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，2020大選後就要參選國民黨主席，謝龍介的理念獲得許多民眾支持，11月19日上午就有許多民眾前往國民黨台南市部申請加入國民黨，或恢復黨籍，表達對謝龍介改革國民黨的支持。

因國民黨不分區立委名單引發的爭議，謝龍介決心參選國民黨主席，改造國民黨，19日上午即有許多民眾，前往國民黨台南市黨部，申請加入國民黨或恢復國民黨籍，這些民眾表示，他們要以實際行動表達對謝龍介參選黨主席的支持，用黨員投票，幫助謝龍介改革國民黨。

謝龍介之友會會長蘇滄洲表示，他與謝龍介相識數十年，加入謝龍介之友會也有18年，他沒有加入任何政黨，以前曾有人力勸他加入國民黨，但他始終不為所動，直到現在時空背景互異，以前他心目中的政黨已變質，加上他認同謝龍介參選國民黨主席，改造國民黨的理念，所以他今天偕同在台南市遊覽車公會擔任理事的兒子，一起來加入國民黨，黨員加入滿4個月就有投票權，他要投票支持謝龍介。

蘇滄洲說，現在謝龍介之友會約有600多人，很多都不是國民黨員，或早已失聯，但現在有很多志同道合的朋友都要站出來加入國民黨力挺謝龍介，大家的想法是希望國民黨及國家更好。

謝龍介18日上午陪同台南市6名立委參選人前往選委會登記參選立委時，即提到他參選黨主席已經是既定的事實，且強調這幾天已經有很多的「庶民」申請加入國民黨。

謝龍介表示，他全力要做的是讓韓國瑜當選總統及國民黨國會過半，中華民國真的不能再等待，台灣從來沒有哪一個總統像蔡英文，開口從來不提中華民國，如今要選舉票才說，國家認同分歧是最大的危機。

謝龍介表示，要不要退出不分區，考慮的是自己能不能夠承擔重責大任，如果承擔不起，他不能夠對不起中華民國，他會跟大家報告結果。參選黨主席則是既定事實，國民黨目前離基層遠了一些，必須要拉回來，他參選黨主席是要改革國民黨，大家要一起來幫助國民黨改造。他強調一旦當選黨主席一定要把總統兼任主席的黨章修回來。