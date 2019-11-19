雲端最前線／賴神真的神？英德配支持度領先國政配18.3%

新聞節目中心／綜合報導

上週六民進黨正式宣布「英德配」後，國、民、親三黨正副候選人總算通通到位，《蘋果新聞網》委託台灣指標民調公司執行首份媒體最新民調，有42.3%支持「英德配」，遠遠超過「國政配」的24.0%，至於「宋余配」則有6.0%。另外TVBS同天也公布民調，「英德配」則是領先「國政配」8%，差距較小。但觀察近期結果，無論蔡、韓一對一對決，或是宋楚瑜參戰後，蔡英文從今年8月至今，民調依然領先，國、親兩黨該如何拉近差距？《雲端最前線》19日邀請草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人胡孝誠、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲鄭文燦表示：「英德配」組合，可以讓世界來保護台灣。（圖／馮玉英提供）

國民黨不分區名單幾經風雨總算敲定，總統參選人韓國瑜17日對此表示，名單與人民期待確實有落差，強調若有機會當總統，未來的內閣一定會優先考慮年輕人，試圖挽救選情，但似乎還是難以說服所有人，因「黑韓」被國民黨開除黨籍的李正皓更表明「這次政黨票我確定不會投國民黨。」甚至外界有人猜測，這份名單不是為了選贏，可能是為了敗選提前準備。

民眾黨不分區名單，兩度臨時宣布順延，連內部都有微詞擔心影響信賴度，除了是要因應藍綠名單外，傳出新光公主參選也是延宕的主因之一。內部還沒喬攏，外面還有和親民黨競合關係，讓各界霧裡看花，只要能吸引更多郭粉，真的能在第三勢力戰場中，殺出重圍？登上《雲端最前線》一同揭密。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。