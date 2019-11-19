謝龍介在「退與不退」之間　黃暐瀚：進立院微乎其微除非國民黨大勝

▲謝龍介。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區立委名單定案後，黨內仍對此有不滿；未被列入安全名單的台南市議員謝龍介表示要參選黨主席，也猶豫是否要退出不分區。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，謝龍介在「退與不退」之間，且進立院的機會幾乎「微乎其微」。

黃暐瀚指出，如果謝龍介不退，韓粉們不滿這份不分區名單，不想投，卻怕謝龍介因此落選，謝龍介形同「肉票」，變成韓粉被國民黨綁架的籌碼；如果退，那黨內已有「警告」聲音，說要是立委總統雙輸，謝龍介要負起全責。

黃暐瀚認為，一個不分區立委，負起勝敗全責？那黨主席，負什麼責？到底主席是謝龍介？還是吳敦義？

黃暐瀚以「蔡英文大勝」、「蔡英文小勝」、「蔡英文落選」三種狀況分析國民黨政黨票的比例，如下：

2016年政黨票

民進黨 537萬 44% 18席

國民黨 328萬 26% 11席

親民黨 79萬 6.52% 3席

時代力量 74萬 6.1% 2席

若用民進黨最有利的狀況來算（蔡總統大勝）：不分區34席，台灣民眾黨2席，親民黨0-2席，新黨0席，時代力量0-2席，國民黨10-12席，民進黨16-20席。

若用民進黨選得普通的狀況來算（蔡總統小勝）：不分區34席，台灣民眾黨2-4席，親民黨2席，新黨0-2席，時代力量2席，國民黨12-14席，民進黨12-16席。

要是民進黨最後選的超級差（蔡總統落選）：不分區34席，台灣民眾黨4-6席，親民黨2席，新黨2席，時代力量2席，國民黨12-16席，民進黨10-12席。

黃暐瀚表示，名列15，實質16的謝龍介，得遇上「國民黨大勝」，才有機會進立法院，這並不簡單，不管退不退，進立院的可能性，都是微乎其微。

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