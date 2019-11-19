台灣基進赴中選會登記參選　吳音寧現身力挺：拒投立場搖擺、性格投機政黨

記者林銘翰／台北報導

第15任總統、副總統及立委選舉11月18日起開始申請登記，台灣基進19日前往中選會登記參選，並由不分區立委參選人並召開「這次，為理念投票！」記者會，包括不分區立委參選人陳奕齊、成令方、吳欣岱、何澄輝、李雨蓁，以及台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委候選人陳柏惟等人皆有出席，前北農總經理吳音寧也現身站台，呼籲「政黨票支持台灣基進，拒投立場搖擺、投機的民眾黨」。

▲台灣基進於中選會前召開「這次，為理念投票！」不分區立委登記參選記者會。（圖／記者湯興漢攝）



台灣基進黨主席陳奕齊表示，台灣已陷入「定期改選就定期亡國感」的困境。去年九合一大選本土陣營的大敗，顯示出中共已可透過網路輿輪帶風向、收錢媒體做假新聞、地方組織放耳語來操控台灣選舉。他指出，就算2020民進黨執政，但中共代理人佔據國會、中國大陸滲透勢力也未清除，2024年勢必又要再次面臨「亡國感」。

陳柏惟也表示，為了避免台灣人民下次又為了教訓執政黨，有意無意的再度票投親中政黨，導致「亡國感」再現，呼籲選民將政黨票集中在比民進黨更加堅定抗中的第二支本土政黨，一方面專注清除中國大陸滲透，也等同提供一個更加優質的本土選項，讓不滿執政黨包袱的選民不至於又再度票投中共代理人，而是有本土優質的年輕政治工作者以及政黨可以選擇。

▲前北農總經理吳音寧現身為台灣基進站台。（圖／記者湯興漢攝）



擔任台灣基進推薦大使的吳音寧則表示，台灣的政治生態並不需要再多出一個「立場搖擺、性格投機」的第三勢力政黨，而是要比民進黨更踏實、更堅定的本土小黨。吳音寧說，會願意擔任推薦大使，是出身農村的她在台灣基進身上看到同樣的草根精神，也呼籲國會裡必須要有不背刺的小黨扮演民進黨的盟友，為台灣大局分進合擊。

已由高醫性別所退休的成令方說，原以為退休生活將無憂無慮雲遊四海，但先是去年高雄市選出一個荒腔走板的民粹市長、又看到香港抗爭所掀開的醜陋真相，那些年紀比自己學生都還小的孩子遭到惡警毆打，心痛難以言喻。

▲女醫師吳欣岱。（圖／記者湯興漢攝）



吳欣岱強調，「解決亡國感不難，投好票而已」。身為血管外科醫師的她說，要讓台灣的心臟繼續跳動，就有責任與義務挺身而出。她也坦言自己出身韓粉家庭，但自己無法忽視台灣與香港所受到的中共威脅，因此才會決定與台灣基進並肩戰鬥。

何澄輝表示，台灣基進沒有任何席次，但仍能起草《境外勢力影響透明法》並成功送入立院，而這樣的政黨應該得到社會的支持。李雨蓁則強調，台灣必須在正確的時刻做出正確的抉擇，四年前台灣人讓民進黨完全執政，但四年來面對多方勢力的夾殺，無法專心清除中國滲透，因此未來的國會必須要讓台灣基進全力抗中、民進黨專心顧內政，唯有「政治分工」才能守護台灣大局。

▲學者何澄輝。（圖／記者湯興漢攝）



根據中選會公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於2020年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。根據中選會規劃，將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單；12月13日前審定立委選舉候選人名單。

▼設計師李雨蓁。（圖／記者湯興漢攝）



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