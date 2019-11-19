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種「黃椰子」逾20年　林慶豐年外銷超過10萬片

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▲屏東縣鹽埔鄉花卉產銷第7班班長林慶豐，種黃椰子逾20年，外銷超過10萬片 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣鹽埔鄉花卉產銷第7班班長林慶豐，種黃椰子逾20年，外銷超過10萬片 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉花卉產銷第7班班長林慶豐，目前擔任鄉民代表、也是農田水利會會務委員，從原本廟宇建築雕塑專業人員，聽朋友介紹種黃椰子報酬率高因而轉行，已超過20年，從高峰期到現在穩定外銷，全年將近萬片，國內市場運銷數量更是全國3名內。

56歲的林慶豐說，廟宇工程要一步一步按順序來，黃椰子也是一片一片剪，兩種行業雖不同，但同樣都是要專心，沒有時間壓力下，一種就是20年。最早期外銷日本，每年外銷都超過10萬片，近年來因景氣影響，目前雖較少量，但仍是國內能少量外銷的花農之一。

他說，剪葉片時間較彈性，但每天都要剪，平均一日約2000片，以共同運銷到批發市場為主，剪片後送到集貨場，分級挑選，優級品冷藏外銷每週兩次，其餘則是送市場拍賣，因市場穩定價格變化不大。

他組鹽埔花卉產銷第7班，全班以出產黃椰子為主，黃椰子用網室栽種，也要注意環境通風，病蟲害減少，自製液肥補充肥力，黃椰子生命力很強，老欉的根基部側芽又能長出新芽，適當管理，幾乎天天都能剪葉片賣錢。

但紅花也要有綠葉配，黃椰子是目前國內使用率最高的綠葉，一般的花材在花藝店都能方便買到，且婚喪喜慶的場合使用更是普遍，大眾花材歷久彌新用途廣泛，瓶插壽命長，難怪價格穩定，種花的人一種20年不想轉行。

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