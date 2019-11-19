屏東男與女友談分手...自砍手臂鮮血直流！警安撫苦勸化解危機

▲屏東縣內埔警分局會同消防人員及時將自殘的男子送醫，化解危機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鍾姓男子疑因與女友不睦，兩人談及分手，又遭父親責罵，一時想不開持菜刀自殘，警方會同消防人員趕到，惟屋內人員不願開門，警方致電鍾父，鍾父同意警消進入，將他送醫，化解一場危機。

內埔警分局新北勢派出所所長林明鋒、警員劉智強日前晚間執行巡邏勤務，於19時10分許接獲110報案稱，指內埔鄉某民宅內，有人持刀自殘，警方立即驅車前往，到達時消防人員已在現場，該住家大門深鎖，房內有一名女子應門稱不需協助，不願警方及消防人員進入。

惟林等兩員為求慎重，致電報案人鍾父，鍾父同意警消人員進屋察看並請求幫忙規勸兒子。

警方說，鍾男因與其女友感情不睦，談及分手而心情沮喪，又遭父親在電話中責罵，一時想不開持菜刀自戕，自己砍傷左手臂，數道傷口鮮血直流，警方見狀不斷安撫其情緒，要他冷靜下來才能解決問題。

他經林員等人苦勸，情緒漸漸平復，警方立即偕同消防救護人員將鍾男送上救護車，由其女友陪同送醫急救，並隨即通知鍾父親趕往醫院探視，返所後執行自殺高風險個案通報。

分局長蔡耀順肯定林等兩員主動積極挽救寶貴生命，避免憾事發生，深獲家屬感謝，值得同仁學習。

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