保障大學生首駕族行車安全　內埔警校園宣導交安觀念

▲屏東縣內埔警分局在屏東科技大學外進行交安宣導 ，以期降低事故發生。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局所轄屏東科技大學青年學子接連於校外校內發生交通事故，為能讓學生們了解正確交通觀念，保障行車安全，日前龍泉派出所所長張智榮親率多名員警手持大型看板及交通文宣向往來的學生細心宣導，冀望降低車禍事故發生。

▲▼屏科大外交安宣導。

依據交通部統計2019年1-6月全國道路交通安全事故死亡人數18-24歲為165人，且每10萬人死傷人數由18歲開始攀升，以18-24歲年輕人交通事故發生頻率最高。

內埔警分局轄內的屏科大腹地廣大，聯結校內外主要道路的學府路路型筆直寬敞，加上道路為坡面道路，車輛行駛多有超速行駛的現象。一旦遇到未即時禮讓直行車輛或是疏於注意路況的道路的汽、機車駕駛人或行人，就會提升意外事故的機率。

有鑑於此，對此張智榮所長帶著同仁，於屏科大校門針對往來車輛加強宣導，利用圖文並茂、清晰的動漫文宣，向屏科大師生宣導「減速慢行」、「轉彎停看聽」等重要的安全駕駛觀念，並利用校門口大型電子看板，每日不間斷撥放該警分局的交通安全宣導影片，要讓學生們體悟到遵守交通規則的重要性。

分局長蔡耀順表示，除針對轄內青年首駕族的道路經驗不足，加強宣導預防性駕駛觀念與遵守交通規則，保障用路安全外，另對於社區民眾缺乏路權觀念，易產生錯誤判斷現象形，警方亦將加強違規取締並持續走入社區宣導，讓每位用路人均能平平安安返家。