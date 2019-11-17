機車置物箱內藏放疑似真槍遭社維法函送　法官判免罰：屬隱私空間

▲屏東縣謝姓男子將疑似真槍放置在機車置物箱內，法官認屬隱私空間，未出示於公共場所，裁處不罰 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣謝姓男子騎乘機車於2019年2月間，行經東港鎮時被警方攔查，在機車置物箱內發現一把疑似真槍的槍枝，被依違反社會秩序維護法函送屏東地院栽罰，法官以其處所等同於個人住宅或其他隱私空間，謝並未在公共場所或公眾得出入場所把玩該槍枝，裁處不罰。

謝姓男子於今年1月23日13時5分許，騎機車行經東港鎮內時，因先前曾被 涉嫌公共危險罪嫌，未到案說明，被警方實施攔查，並打開其機車置物箱檢查有無重要財物時，發現有1把疑似真槍槍枝，認違反社會秩序維護法第65條第3 款規定行為，函送法院裁罰。

法官開庭，謝男不否認機車置物箱內有類似真槍的空氣手槍，惟辯稱：該槍枝係其用來打小鳥用的等語。經查，查扣槍枝因零件故障無法擊發，無殺傷力，無法據以認定有危害安全之虞。

法官表示，員警是在謝男所騎乘機車的置物廂內查扣該槍枝，是以，該槍枝既是放置於謝男所騎乘機車置物廂內，其處所等同於個人住宅或其他隱私空間，並未在公共場所或公眾得出入之場所把玩該槍枝，或持有該槍枝作任何舉動而足以使他人誤認為真槍並心生畏懼。另復無其他證據足資證明謝男攜帶上開槍枝，有何危害妨害公共秩序、擾亂社會安寧之虞，自難僅以其單純攜帶該手槍行為，認定謝男有違反社會秩序維護法行為。裁處不罰，也不能宣告沒入。按違反該規定，可處3日拘留或新臺幣1萬8000元以下罰鍰。