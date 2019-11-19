中華民國主權獨立　陳以信：不宣佈台獨的台獨就是騙票

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統府發言人陳以信被國民黨提名為不分區立委第10名，日前他表示若出任立委，將重新佈建對美工作，全面強化國民黨與美國行政官員、國會參眾議員、與智庫涉台學者的關係。陳以信19日也在臉書表示，中華民國才是主權獨立的國家，「不必宣佈台獨的台獨就是騙票」。

陳以信表示，總統蔡英文的副手搭檔賴清德，昨天意圖澄清他的台獨立場，並說韓國瑜「其實你不懂我們的心」，其實不是只有韓市長不懂，好多人其實都聽不懂賴清德的心。

陳以信指出，為讓國人真正懂得賴清德的心，他要公開請問賴清德三個問題：

第一、如果你認為「務實台獨工作」的目標不是宣布台灣獨立，那請問你的台獨工作到底是在工作什麼？

第二、如果你認為「執政後不必另外宣布台灣獨立」，那你為何不乾脆大方說你已經「放棄台獨」？

第三、如果你認為台灣就是主權獨立國家，那你敢不敢說你願意「放棄正名制憲」、「放棄一邊一國」、「放棄台獨公投」？

陳以信說，所以最後只問一句，「賴清德請問你是說謊？還是詭辯？」

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