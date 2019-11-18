搶頭香登記第三選區　吳怡農笑：目前只有我一個「候選人」

記者楊亞璇／台北報導

台北市選委會18日起受理立法委員受理登記，截至下午三點為止，已有11位候選人登記。民進黨第三選區立委參選人吳怡農下午也現身登記，成為第三選區的頭香，他笑稱，「到目前為止只有一個『候選人』」，無論最後有幾位候選人，目標就是贏得第三選區選民支持。

台灣民眾黨主席柯文哲特地請假兩小時，與黨籍立委參選人到選委會造勢，營造團結氣勢，包括民眾黨立委參選人蔡宜芳、張幸松、吳達偉、李旻蔚、陳泓維、林碩彥、朱哲成、張睿倉等人都到現場，不過最後鳥獸散，並無參選人登記。

民進黨立委參選人陳瑩一早身穿族服，在大批族人陪同下登記，陳瑩強調，未來會持續推動復振與傳承原住民族文化，建構更完善的福利政策，為原權繼續大步向前。

▲孫大千。（圖／記者楊亞璇攝）

國民黨現任立委李彥秀早上由助理代表登記，費鴻泰則直接上樓登記後離去，兩人皆低調登記。孫大千也現身登記，不過仍需再補件。孫大千受訪指出，第二選區是國民黨艱困選區，現任立委何志偉、親民黨提名立委參選人陳怡潔兩大家族深耕在地超過30年，他要用空戰跟直銷的方式打選戰，對於被抱怨神隱，他認為不平等，「六點鐘站在街頭都是我，明明是別人沒有出現」，他想做一次實驗，不用靠顏色、家族、派系不用靠錢突圍。

▲吳怡農。（圖／記者楊亞璇攝）

吳怡農表示，他心態是戰戰兢兢，從參選人身份改為候選人，該做的登記、該走的程序做完，趕快回到選區尋求支持，日前總統造勢大會，這次第8選區選戰很激烈，週末總統在北平東路的造勢，群眾支持很熱烈，讓他感覺到選舉愈來愈樂觀。

據QuickseeK快析情報數據庫最新調查指出，在北市立委參選人網路聲量方面，民進黨立委參選人高嘉瑜以超過3萬2的聲量穩居第一，吳怡農與同選區的藍營立委參選人蔣萬安則以相差6000的聲量位居2、3名。

對此，吳怡農指出，網路聲量當然是很好的鼓勵，別人比我們早走了4、5年，但現在的重點是，支持度跟網路聲量一樣高，聲量化為選票就是他的目標，如果做不到就是失敗了，選區、選民還是最重要的，「我相信選票開出來，跟網路聲量是是一致的」。

對於隻身前來，沒有黨內大頭陪同，吳怡農強調，登記只是一個程序，其實民進黨非常團結，掃街拜票有黨內人士過來一起加油打氣，才是最重要。至於是否與民進黨北市參選人聯合登記，吳怡農表示，還在討論中，因為8位候選人行程蠻難喬，無論有沒有發生，自己趕快先做好登記。

截至下午三點為止，成功登記者依序是台灣基進北市第七選區立委參選人顏銘緯、第八選區的王映心、國民黨第四選區立委李彥秀、第七選區立委費鴻泰、民進黨平地原住民立委陳瑩、勞動黨第六選區立委參選人羅世晧、台灣基進第六選區葉日勤、國民黨第六選區林奕華、無黨籍第八選區彭子軒、民進黨第三選區吳怡農，宗教聯盟第四選區文祥志。

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