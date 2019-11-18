北市立委網路聲量10強出爐！　高嘉瑜最夯、吳怡農甩蔣萬安奪第二

▲吳怡農、高嘉瑜、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

2020總統立委大選倒數54天，各立委參選人紛紛找黨內大咖站台，或與網紅合作拚聲量。據QuickseeK快析情報數據庫最新調查指出，在北市立委參選人網路聲量方面，民進黨立委參選人高嘉瑜以超過3萬2的聲量穩居第一，位於同一選區競爭的綠營立委參選人吳怡農、藍營立委參選人蔣萬安則以相差6000的聲量位居2、3名。

根據QuickseeK 18日公布的北市立委參選人網路聲量前10強，高嘉瑜以32979的聲量狠甩其他立委參選人；接著是在北市第3選區上演「雙帥對決」的吳怡農、蔣萬安，分別以22708、16697的聲量位居2、3名；第4名是賴士葆；退出時代力量以無黨籍參選的林昶佐位居第5；第6名是兼任韓國瑜競辦副執行長的孫大千；以第三勢力之姿進軍國會的民眾黨參選人何景榮、蔡宜芳則排在第7、8名；最後2名依序是國民黨的李彥秀，以及民進黨的謝佩芬。

▲北市立委參選人網路聲量前10強。（圖／翻攝QuickseeK臉書）



對於高嘉瑜、吳怡農、蔣萬安包辦前3名，QuickseeK分析，高顏值在台北市特別吃香。另外，高嘉瑜最近出了新書《相信自己》成為近期最受矚目的話題之一，不少熱門話題也出自她的粉絲專頁，顯示高人氣的背後，確實有一群衷心鐵粉支持。

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