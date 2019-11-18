韓國瑜質疑獨派立場、受派系妥協　賴清德：他不懂我的心

▲民進黨新北12立委聯合登記記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／新北報導

民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃與民進黨主席卓榮泰18日上午，陪同新北市12個選區立委參選人前往新北市選舉委員會登記；針對國民黨總統候選人韓國瑜指稱「蔡賴配」是派系妥協，賴清德說，「其實他不懂我的心，也不懂我們的心」。

韓國瑜先前指出，蔡英文跟賴清德應該要向人民說清楚，要把國家帶往什麼方向，如果認同賴清德的立場，就應該要大聲講出來，否則兩人的國家認同理念不同，對台灣人民在開玩笑。

對此，賴清德笑著說，記者會上已經說得很清楚了，韓國瑜不懂他的心，「也不懂我們的心」。

隨後，賴清德與游錫堃、卓榮泰陪同民進黨提名新北市立委參選人呂孫綾、林淑芬、余天、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤前往新北市選舉委員會完成參選登記，三人也分別替12位參選人戴上棒球帽、棒球衣的「戰鬥服裝」。

賴清德表示，今天陪同立委參選人登記，如果新北可以全壘打，國會就會過半，自己身為新北的子弟，長期關心新北的發展，過去擔任行政院長也曾在立法院備詢，民進黨立委真的都非常專業認真，爭取地方建設也很用心。

▼民進黨新北12立委聯合登記記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



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