警方封鎖港理大　示威者聚附近街區傳有人「頭部中彈」倒地

▲香港理工大學附近的示威者手持汽油彈。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港理工大學的警民衝突直到18日上午尚未停歇，示威者鑒於警方封鎖校園，開始往附近的街道蔓延，在尖沙咀彌敦道，有黑衣人以竹棍等雜物組成路障，尖沙咀金馬倫道也有示威者進行堵路，11點45分左右，警方於佐敦道發射催淚彈，有人疑似頭部中彈倒地。

根據《東網》報導，防暴警在尖沙咀金馬倫道現場組成防線，並舉旗示警，當防暴警衝前時，示威者散去，防暴警隨後於10點半左右到達彌敦道美麗華廣場對開清理部分路障。

▲香港理工大學警民衝突直到18日上午尚未平息。（圖／記者游宗樺攝）

約到了11點45分，一批示威者由佐敦道往伊利沙伯醫院方向推進，並於覺士道佐敦道交界設置路障，警方舉旗示警未果後發射催淚彈，示威者隨即將催淚彈拋回警方防線，其間傳出有人疑似頭部中彈倒地。

防暴警隨後於11點56分由加士居道天橋衝出，開槍驅散示威者，使用何種彈藥尚且無法確定，現場消息指，有多名示威者被帶走。

港警約清晨5點半攻堅進入理大，期間一度驅趕記者，並逮捕多名示威者；多聲巨響傳出後，部分示威者驚慌向後逃，其他示威者則散布在高處和暢通道理大校門附近，校園內四處冒出火光，煙霧瀰漫。

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