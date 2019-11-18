只差一張選票的距離！　呂秋遠嘆「年輕人政治冷感」：香港現狀台灣未來

▲香港理工大學學生和港警衝突。（圖／記者游宗樺攝）



記者黃可昀／綜合報導

香港理工大學的警民衝突延燒3日，知名律師呂秋遠18日深夜在臉書有感而發，「這些信仰民主政治的香港朋友，正在示範一國兩制給我們看，只有一次，僅此一次」，現今很多台灣人對於香港發生的抗爭依舊無感，甚至覺得「不差我這一票」，關心政治根本沒有用，但呂秋遠認為，「我們與他們，只有一張選票的距離。」

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他在貼文中表示，台灣與香港在中國眼裡，都是中華人民共和國的一部分，只是香港已經是，「我們正在是」，當台灣人周末正在與家人朋友相聚時，香港大學生正在對抗實彈、催淚彈，以及裝甲車，「這是香港的現狀，那麼，是不是台灣的未來？」

他也提到，至今還是有不少人覺得，台灣和香港不一樣，我們不會步上相同後塵，不過，其實明年的選舉深深影響著台灣未來的局勢，「嚴厲譴責香港年輕人抗爭、支持警方嚴厲鎮壓的葉教授，已經是準立委，她排名不分區立委第二名」、「在中國肅立聆聽國歌的退休將領，竟然成為國民黨軍方代表，同樣確定當選」，當年輕人還總是政治冷感，認為自己微小的一票不足以帶來改變，當所有人都這樣想時，國家就會淪為被少數政治人物操控，而人民依舊無知。

呂秋遠文末也指出，「你不關心政治，不在乎民主、不認真投票、不好好拉票，你只能不斷的哭」，呼籲所有年輕人別小看自己影響國家的能力，如果不希望台灣成為第二個香港，改變的第一步就得從回鄉投票做起。

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