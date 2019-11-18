　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只差一張選票的距離！　呂秋遠嘆「年輕人政治冷感」：香港現狀台灣未來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼香港1117,香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝） 

▲香港理工大學學生和港警衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃可昀／綜合報導

香港理工大學的警民衝突延燒3日，知名律師呂秋遠18日深夜在臉書有感而發，「這些信仰民主政治的香港朋友，正在示範一國兩制給我們看，只有一次，僅此一次」，現今很多台灣人對於香港發生的抗爭依舊無感，甚至覺得「不差我這一票」，關心政治根本沒有用，但呂秋遠認為，「我們與他們，只有一張選票的距離。」

請繼續往下閱讀...

他在貼文中表示，台灣與香港在中國眼裡，都是中華人民共和國的一部分，只是香港已經是，「我們正在是」，當台灣人周末正在與家人朋友相聚時，香港大學生正在對抗實彈、催淚彈，以及裝甲車，「這是香港的現狀，那麼，是不是台灣的未來？」

他也提到，至今還是有不少人覺得，台灣和香港不一樣，我們不會步上相同後塵，不過，其實明年的選舉深深影響著台灣未來的局勢，「嚴厲譴責香港年輕人抗爭、支持警方嚴厲鎮壓的葉教授，已經是準立委，她排名不分區立委第二名」、「在中國肅立聆聽國歌的退休將領，竟然成為國民黨軍方代表，同樣確定當選」，當年輕人還總是政治冷感，認為自己微小的一票不足以帶來改變，當所有人都這樣想時，國家就會淪為被少數政治人物操控，而人民依舊無知。

呂秋遠文末也指出，「你不關心政治，不在乎民主、不認真投票、不好好拉票，你只能不斷的哭」，呼籲所有年輕人別小看自己影響國家的能力，如果不希望台灣成為第二個香港，改變的第一步就得從回鄉投票做起。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／東北季風增強！北北基宜大雨特報　明晨最冷探15°C
言承旭情纏13年「想愛卻愛不了」　關鍵分手原因曝：和原生家庭
依依「頭燈全開」誘惑小鬼：想偶爾吃瘦肉　憲哥：褲子變緊了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最兇學士服照！國立女大生「南球炸裂」比例超邪惡　網：犯滿畢業

凌晨開小黃！客人下車飄一句「都帶著寶貝跑車嗎？」　司機轉頭見黑影嚇傻

新莊巷子驚見「扭曲結界」　網友笑爆：揪團到異世界冒險了

「對號座乘客」拒讓位給孕婦　她拍照公審：丟光台灣人的臉

越拜越虛弱！家中神像「慘白臉」飄詭異眼神　法師一看牆面：不單純

戶口名簿關係是「叔嫂」　她淚別：這是我第一次也最後一次叫你「老公」

休假探班請雞排「換來超不堪謠言」　主管冷漠私訊...砲灰哥心寒：宮鬥逆

快訊／東北季風增強中！北北基宜「大雨特報」　明清晨最冷探15°C

只差一張選票的距離！　呂秋遠嘆「年輕人政治冷感」：香港現狀台灣未來

北部快速變天中！降雨、境外污染、冷空氣全報到　周二最低溫探15度

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

星宇航空耗時2年打造《星探者》　機上安全影片連小孩都認真看完！

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

休假探班請雞排「換來超不堪謠言」　主管冷漠私訊...砲灰哥心寒：宮鬥逆

快訊／東北季風增強中！北北基宜「大雨特報」　明清晨最冷探15°C

只差一張選票的距離！　呂秋遠嘆「年輕人政治冷感」：香港現狀台灣未來

北部快速變天中！降雨、境外污染、冷空氣全報到　周二最低溫探15度

10歲男童患「咬甲癖」手指啃到變形　醫師看他被罰站驚曝：和虎媽有關

桃機第三航廈2023年完工幻滅　變更設計還沒定案「估要再延一年」

台大生發信募款社團、基金會霧煞煞　學生會：籌錢租車助同學返鄉投票

外派1個月「定居日本夢幻滅」　哀怨哥：想回台灣了...過來人曝真心話

妹子坐機車抱男友！安全帽狂撞…1hr喬7749次　網秒懂「愛的撞撞」超困擾

桃園「懸日」下週連4天登場　警強力取締違停、行人任意穿越

軟夫20年靠老婆吃穿　她月薪2萬養全家！心寒妻淚求休夫判准

口乾舌燥又頭暈！她乳癌1期「電療5天」氣耗光...中醫調養助功

中信盃黑豹旗／首場社團對科班32強　和平6局敗東體比上次進步

陌生單字不會唸？Google新功能教你正確發音

獨享宜蘭無邊際溫泉泳池　白天遠眺龜山島、夜晚繁星點點

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣：每個人都應尊重

CNN：香港理工大學門口疑發現「土製炸彈」　瓦斯桶瓶身貼滿螺栓

聯合報民調：藍綠政黨票支持度不超過三成　民眾黨達不分區分配門檻

國中軟式／北市長安拿下隊史首冠　朱軒祺奪大會MVP

搶頭香登記第三選區　吳怡農笑：目前只有我一個「候選人」

鋼管妹「旗袍挖空」開高衩！　人夫盯黑網襪狂拍被妻抓包

生活熱門新聞

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

雨彈襲北台驟降8°C　大變天濕涼3天

北東變天低溫探15°C「最冷時間點曝」

外派日本1個月幻滅！他嘆：想回台灣了

月上12天班！農場缺工「現領1萬5」

變天！「北東連7天有雨」18縣市吹11級強風探16度

取貨「我姓楊，木易楊！　店員反應讓店長衝出來開罵

客點雙倍醬雞排當面棄單　老闆傻眼

外送員公開接單4階段：才不會柿子挑軟的吃　萬人讚

即／02:56宜蘭有感地震　搖2秒

超渣前任求救「想借6萬」結局神療癒

10歲童啃指甲變形　醫曝：跟虎媽有關

更多熱門

相關新聞

LIVE／理大示威者再次「突圍」遭警擊退

LIVE／理大示威者再次「突圍」遭警擊退

香港理工大學的警民衝突繼17日晚間延燒至今，港警包圍校園，18日下午約1點半，大批示威者再由理工大學步出，警方再次出動水炮車及催淚彈射向人群，並展開拘捕，示威者被逼返校舍。還有示威者18日中午12點30分左右企圖由教學樓正門步出，同樣被逼回校內。

香港政府以民為敵　北京明拖暗擊！

香港政府以民為敵　北京明拖暗擊！

《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超合理需要

《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超合理需要

警方封鎖港理大示威者聚附近街區

警方封鎖港理大示威者聚附近街區

港議員建議政府「部分地區宵禁」

港議員建議政府「部分地區宵禁」

關鍵字：

香港理工大學香港呂秋遠

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

北科大赴美失蹤留學生找到了

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面