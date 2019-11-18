香港理大深夜衝突...警公告「逃生位置」　記者實測遭攔截：遇上陷阱

▲香港理工大學已淪為示威者與防暴警察對峙的戰場。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

繼香港中文大學之後，香港理工大學成為示威者與港警間的新戰場，過去一整夜激烈衝突不斷，校園陷入一片火海。據悉，港警昨日向媒體發出訊息，稱可從校園Y-Core的位置出來，但香港《獨立媒體》有2名記者隨後跟從指令時，卻遭到防暴警及速龍小隊拘捕。

據香港《獨立媒體》報導，該報的2名記者昨（17）晚收到警方發佈的通知，稱理大範圍內的所有人都可從Y-Core離開，不過，一靠近Y-Core時，卻有40多名防暴警察已在附近佈防，甚至多此以強光照射從Y-Core離開的市民，施放至少2枚催淚彈。

▲示威者衝出理大「快閃回巢」，港警隨後發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

隨後，香港獨媒2名記者再向前走，被2名警員截停，並要求出示記者證及身份證。報導指出，當他們想對目前環境拍照紀錄時，卻被警員喝止，糗被迫中斷拍攝及現有直播，甚至還要求搜身。同時，在場也有至少15名急救員及社工被攔截，即使他們表明身份，且身上沒有可疑物件，最後仍被帶上警車。

報導指出，警方當時要求搜查記者隨身物品，同時不斷詢問獨媒記者所屬的機構、辦公室地址等。據悉，當晚至少有3名記者被捕，包括聖公會旗下《教聲》及2名《啤梨晚報》記者。

據了解，香港記者協會昨晚也緊急發出通報，稱記協代表已跟警方公共關係科通話，所有從理大離開的人士均會被拘捕，除非能夠出示有效之記者證明文件。

另外，對於呼籲在理大的人士可從大學的Y座離開，但卻在該處發射催淚彈一事，港警事後澄清，「說絕無此事，而是有人放火，導致現場煙霧瀰漫」。

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