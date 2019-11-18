快訊／《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超過合理需要

▲香港示威者仍然戴面具參與集會。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

因應數月來的衝突，香港特首林鄭月娥10月4日宣布引用《緊急法》，訂立禁蒙面法，並在5日凌晨0時生效。香港高等法院今（18）日裁定，法庭裁定緊急法在「危害公安」的情況下使用，是違反《基本法》，而《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要，因此《禁蒙面法》也違憲。

香港推出《禁蒙面法》後引起許多人討論，是否有違反《基本法》。根據《香港01》報導，申請人24名泛民主派議員及梁國雄，對於運用《緊急法》提出爭議，認為特首繞過立法會引用緊急法立法，這樣會讓立法程序失去透明度，且市民有在示威時，也應享有可蒙面不公開身分的基本權利。

政府代表反駁表示，《緊急法》早於1922年由港英政府訂立，香港現在狀況符合《緊急法》所指的「緊急或危害公安的情況」；且《基本法》並沒有禁止立法機關授權特首行使立法權，立法會仍可透過「先訂立，後審議」方式審議法例，《緊急法》與《基本法》並沒有抵觸情形。

在《禁蒙面法》推出後，衍生出多個反對該法的遊行集會，質疑法令是否能夠真的制止暴力和違法行為。政府方則強調，現在出現越來越多暴力行為，《禁蒙面法》可以達成嚇阻年輕人、甚至全港市民的作用，避免被捕或檢控，讓他們可以過上正常生活，更動之以情稱「即使只救到一個，也不會嫌少」。



▲香港17日理工大學外激烈衝突。（圖／記者宋良義攝）

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