　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超過合理需要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港示威者發起「全民V怪客日」，港警出動水炮車驅離。（圖／路透）

▲香港示威者仍然戴面具參與集會。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

因應數月來的衝突，香港特首林鄭月娥10月4日宣布引用《緊急法》，訂立禁蒙面法，並在5日凌晨0時生效。香港高等法院今（18）日裁定，法庭裁定緊急法在「危害公安」的情況下使用，是違反《基本法》，而《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要，因此《禁蒙面法》也違憲。

香港推出《禁蒙面法》後引起許多人討論，是否有違反《基本法》。根據《香港01》報導，申請人24名泛民主派議員及梁國雄，對於運用《緊急法》提出爭議，認為特首繞過立法會引用緊急法立法，這樣會讓立法程序失去透明度，且市民有在示威時，也應享有可蒙面不公開身分的基本權利。

▲香港警察發射水炮車驅逐人群。（圖／翻攝AP直播畫面，下同）

政府代表反駁表示，《緊急法》早於1922年由港英政府訂立，香港現在狀況符合《緊急法》所指的「緊急或危害公安的情況」；且《基本法》並沒有禁止立法機關授權特首行使立法權，立法會仍可透過「先訂立，後審議」方式審議法例，《緊急法》與《基本法》並沒有抵觸情形。

在《禁蒙面法》推出後，衍生出多個反對該法的遊行集會，質疑法令是否能夠真的制止暴力和違法行為。政府方則強調，現在出現越來越多暴力行為，《禁蒙面法》可以達成嚇阻年輕人、甚至全港市民的作用，避免被捕或檢控，讓他們可以過上正常生活，更動之以情稱「即使只救到一個，也不會嫌少」。
 

▲▼香港1117,理工大學,紅隧。（圖／記者宋良義攝）

▲香港17日理工大學外激烈衝突。（圖／記者宋良義攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
LIVE／理大示威者突圍！港警射催淚彈瘋狂抓人
外派1個月「定居日本夢幻滅」　想回台灣了…過來人曝真心話
宥勝老婆白褲滲經血　他「貼心舉動」…網見真相讚爆
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

LIVE／理大示威者再次「突圍」　員警趕到水炮催淚彈齊發逼回校內

快訊／香港示威者「理大突圍失敗」退回校園內　鎮暴警射多發催淚彈

全香港明天繼續停課！教育局籲學生「切勿參加違法活動」

第五屆中華文化論壇開幕　劉結一：藉交流促進兩岸融合

陸委會否認拒絕延長加班機　劉結一：希望他們說到做到

快訊／《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超過合理需要

首艘自建航母駛入台海　陸海軍發言人說話了

警方封鎖港理大　示威者聚附近街區傳有人「頭部中彈」倒地

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

香港理大深夜衝突...警公告「逃生位置」　記者實測遭攔截：遇上陷阱

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

星宇航空耗時2年打造《星探者》　機上安全影片連小孩都認真看完！

LIVE／理大示威者再次「突圍」　員警趕到水炮催淚彈齊發逼回校內

快訊／香港示威者「理大突圍失敗」退回校園內　鎮暴警射多發催淚彈

全香港明天繼續停課！教育局籲學生「切勿參加違法活動」

第五屆中華文化論壇開幕　劉結一：藉交流促進兩岸融合

陸委會否認拒絕延長加班機　劉結一：希望他們說到做到

快訊／《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超過合理需要

首艘自建航母駛入台海　陸海軍發言人說話了

警方封鎖港理大　示威者聚附近街區傳有人「頭部中彈」倒地

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

香港理大深夜衝突...警公告「逃生位置」　記者實測遭攔截：遇上陷阱

陳雨菲本季六進決賽六冠　戴資穎擁三冠、奧原希望六座亞軍

小馬發片「1年半推2百個通告」少賺8百萬...靠「超強副業」支撐！

依依「頭燈全開」誘惑：想偶爾吃瘦肉　小鬼「妳是兄弟的老婆」崩潰…憲哥：褲子變緊了

彰化藍營立委參選人帶「冠軍帽」出征！千人步行去登記引眾目

LIVE／理大示威者再次「突圍」　員警趕到水炮催淚彈齊發逼回校內

中信盃黑豹旗／屏工、金門淘汰　32強存留5社團球隊

主子尾巴蓋眼睛...秒變「蒸氣眼罩」！　網笑：天然最好～

北部快速變天中！降雨、境外污染、冷空氣全報到　周二最低溫探15度

王瞳陷不倫戀神隱...告假樂團！和艾成「最新關係」曝光

台積電上漲1.3%再站上311元　台股收盤上漲74點

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

世界天坑發現！原始洞穴美照驚曝光

30年癮君子捐「黑肺」　醫生：想捐都沒人要！

小情侶看病沒錢抱哭…女主播一句話救

酒混工業酒精　新人婚禮5死14傷

港警晚間預告下一步動作　理工大學回應

《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超合理需要

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

紅隧天橋深夜大火　《ETtoday》記者遭誤擊

港衝突出動聲波炮　港警：僅廣播

深夜開槍！港警裝甲車衝撞「浴火撤退」

快訊／港示威者「理大突圍失敗」警射催淚彈

遭前男友威脅散布裸照　女大生賓館吞藥

憂慮學子流血收場！民陣緊急呼籲

更多熱門

相關新聞

警方封鎖港理大示威者聚附近街區

警方封鎖港理大示威者聚附近街區

香港理工大學的警民衝突直到18日上午尚未停歇，示威者鑒於警方封鎖校園，開始往附近的街道蔓延，在尖沙咀彌敦道，有黑衣人以竹棍等雜物組成路障，尖沙咀金馬倫道也有示威者進行堵路，11點45分左右，警方於佐敦道發射催淚彈，有人疑似頭部中彈倒地。

港理大衝突...警公告「逃生位置」　記者遭攔截

港理大衝突...警公告「逃生位置」　記者遭攔截

港議員建議政府「部分地區宵禁」

港議員建議政府「部分地區宵禁」

川普政府官員譴責香港不正當用武

川普政府官員譴責香港不正當用武

澳門新特首賀一誠：要做統一樣板

澳門新特首賀一誠：要做統一樣板

關鍵字：

香港反送中逃犯條例粵港澳要聞緊急法蒙面法

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面