警車遭「汽油彈連擊」狂燒　胡錫進：警方太克制應授權開火

記者馬叔安/綜合報導

香港理工大學的警民衝突持續一晝夜,期間傳出多起員警受傷事件,大陸《環球時報》總編輯胡錫進17日在推特以「戰場」形容夜間的香港,並發表一段警方車輛遭到示威者火攻的影片,以英文寫道,警方依舊行動克制,面對示威者,應該要被授權開火(fire live)。

▲香港17日理工大學紅隧警民衝突。(圖/記者宋良義攝)

在胡錫進公佈的影片中,可以看到一輛閃著紅藍警燈的廂型車輛,在黑夜中越過障礙向路障駛去,但一靠近路障,就飛出許多汽油彈,砸中車輛並開始燃燒,警車陷入火海,連忙後退。

胡錫進寫道,這段影片在中國受到熱搜,「今晚的香港看起來像是戰場」,示威者以汽油彈攻擊警車,使其失火,然而警方的行動依舊克制,警方在這種情況下應該被授權開火,以對抗示威者。

香港理工大學警民對峙持續至今已近36個小時,港警18日清晨約5點半,從暢通道理大大門發起攻堅,現場傳出多聲巨響。示威者為了防堵警方攻入校園,開始焚燒部分路障。

▲香港示威者衝出理大「快閃回巢」。(圖/記者宋良義攝)

港警約清晨5點半攻堅進入理大,期間一度驅趕記者,並逮捕多名示威者;多聲巨響傳出後,部分示威者驚慌向後逃,其他示威者則散布在高處和暢通道理大校門附近,校園內四處冒出火光,煙霧瀰漫。

This video went viral on China's internet. HK looks like a battlefield tonight. Rioters attacked armored police vehicle with petrol bombs, causing it to catch fire.But police still exercise restraint. Police should be permitted to fire live rounds in this case to counter rioters. pic.twitter.com/dD9Qxl1AUf