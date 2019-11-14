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大媽搭自強嫌吵「小聲一點」！父母無奈：這是親子車廂　兩派網友戰翻啦

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▲大媽搭自強嫌吵「小聲一點」！父母無奈：這是親子車廂　兩派網友戰翻啦。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲母親解釋，大媽所謂的吵鬧聲，是她在安撫小孩的聲音。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友帶兒搭乘台鐵的親子車廂，途中有位阿姨突然微怒，要他們小聲一點，這讓他們不禁傻眼，認為該車廂本來就是以親子互動為初衷，難免會有一點吵，況且對方所謂的干擾，是他們安撫孩子的聲音，並非孩子玩耍吵鬧，而po文也掀起兩派論戰。

「到底是誰的問題？ 」這名母親在爆怨公社問道，今天他們一家搭乘自強號，特地選在親子車廂，結果有位阿姨突然叫他們小聲點，口氣不怎麼好，「我老公就也不太高興，跟她說這裡是親子車廂，不是一般車廂。」

請繼續往下閱讀...

沒多久，列車長剛好經過，並上前關心，夫妻倆就講述來龍去脈，表示阿姨嫌吵，要他們安靜點；而事後查票，對方的確是買親子車廂的位子，但讓原po不解的是，「她沒帶小孩阿，也不是說沒帶小孩就不能坐，但妳多少要能接受吵鬧聲不是嗎？」

▲▼ 自強號,火車,月台,台中火車站,新站,台鐵 ettoday logo（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵。（圖／ETtoday資料照）

最後，母親直呼，「親子車廂本來就會比較吵，不然怎麼設計親子互動區，難道這位阿姨覺得自己還是兒童？」對此，網友們反應兩極，一派人認同原po，紛紛表示「阿姨為什麼怕吵還要搭親子車廂」、「買親子車廂嫌小孩吵很有事」、「沒有帶小孩，請不要到親子車廂，很難嗎」、「一個人搭親子車箱幹嘛阿」。

但也有不少人持反面看法，認為就算是親子車廂，也不該無限上綱，「碰到吵鬧吵不停、家人控制不住的小孩，我會覺得沒家教」、「我會建議還是要控制好音量，畢竟不是個人車廂，還是要顧慮到別人的感受」、「親子車廂不代表可以任意吵鬧啊，還是有個限度的」。

對此，原po也解釋，「她是覺得我們跟小孩講話聲太吵，而不是小孩在玩或哭鬧的吵，當時是在拍背面呀，我不是什麼都不會替別人想的那種人。」

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