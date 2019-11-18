噁！火鍋吃一半「米奇墜落空襲」…女客頭皮慘遭咬破濺血：餐廳還不願賠

▲女大生吃火鍋時竟然遭到天降老鼠攻擊。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省西安市一名女大生小張（化名）近日在商場一間餐廳吃火鍋時，天上突然掉下一隻老鼠，而且剛好落在她的頭部，導致她的頭皮被咬傷濺血。小張傻眼表示，餐廳和商場一開始都認為自己沒有錯，還不願意給出這部分賠償。女大生事後被診斷為狂犬病暴露風險三級，才達成5700元人民幣（約新台幣2萬4千元）的賠償協議。

綜合陸媒報導，事發在萬達廣場內一間火鍋店，女大生9日到店內用餐，沒想到老鼠竟從商場的通風管道竄出來，隨後掉落在她的頭頂上；老鼠因為受到驚嚇的緣故，便慌張地張嘴咬破小張頭皮，造成小張頭部受傷濺血。餐廳負責人見狀便陪同女客人到醫院打相關疫苗，醫生最終判定為狂犬病暴露風險三級。

▼老鼠從通風管跑出來。（圖／翻攝自微博）

據悉，老鼠墜落以後還活生生地掙扎，試圖躲藏在餐廳的櫃台底下，店員只好用掃把壓住牠。餐廳負責人稱，店舖自從開業以來一直從事餐飲業，而商場的通風的管道都是打通的，目前正追查老鼠是從哪裡跑過來；另外，為了避免再有類似事件發生，工作人員已在通風管加設鐵絲網。

小張接種完狂犬病疫苗後向餐廳索賠1萬元人民幣（約新台幣4萬3千元），但是餐廳和商場卻都認為自己沒有錯，不打算作出賠償，還說小張開價太高；經過幾番協商以後，餐廳才願意拿出5700元人民幣（約新台幣2萬4千元）了結此事。

▼小張趕緊去接種狂犬病疫苗。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完後表示，「我覺得這種事情賠1萬很合理...」、「不賠償也太誇張，老鼠是能夠害死人的耶」、「這樣的事，估計跟中樂透差不多吧」、「可見餐廳衛生環境不好」、「果然禍從天降」、「被老鼠咬也太噁心，無法想像牠爬到我身上」、「以後吃飯戴頭盔出門」、「老鼠想自殺也不是這樣吧」、「我在餐廳吃飯有碰過蟑螂掉到菜裡的」。

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