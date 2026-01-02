甘比亞移民船翻覆7死多人失蹤　至少96人獲救

記者葉國吏／綜合報導

甘比亞外海31日深夜發生一起載有約200人的移民船翻覆事件，造成至少7人死亡，96人獲救，不少人受重傷，仍有多人下落不明。當地政府指出，這艘船疑為偷渡船，遇難者多非甘比亞籍，事故也凸顯非洲移民偷渡歐洲路途的危險性。

甘比亞政府（The Gambia Government）31日晚間證實，一艘疑似載滿移民的船隻在北岸區吉納克村（Jinack Village）附近水域翻覆。據官方聲明，船上人數超過200人，事發於新年前夕午夜左右。海軍獲報後，立刻出動多艘艦艇展開救援行動，並有一艘漁船協助，最終在沙洲上發現船隻殘骸。

救援過程中，至少96人被及時救起。然而，部分生還者傷勢嚴重，許多失蹤者的親友在岸邊焦急等待消息。政府進一步指出，目前已知的罹難者中，沒有甘比亞本國人，顯示許多遇難者來自其他非洲國家。

不少非洲民眾將西班牙的加納利群島（Canary Islands）當作進入歐洲的跳板，近年來，因塞內加爾、茅利塔尼亞、摩洛哥等國加強海上巡邏，偷渡船隻不得不從更遠的甘比亞或幾內亞首都康納克立（Conakry）出發。這使得偷渡旅程變得更漫長、風險更高，意外事件也屢見不鮮。