「那魯one」原唱曝光！　A-Lin唱出2026最新洗腦神曲

台東跨年晚會由天后阿妹領銜開唱，還找來A-Lin、玖壹壹、范曉萱輪番獻唱，獲封「全台最頂」演出。其中，A-Lin即興改編《娜魯灣情歌》，一句「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」立刻成為網路熱哏，很快就有網友挖出，其實在2005年歌手「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）就在歌曲《一家人》裡唱過了。

在台東跨年晚會中，A-Lin在舞台即興改編《娜魯灣情歌》，她先是唱出一句「那魯one」，當張惠妹拿起麥克風準備合唱時，她便接著唱出「那魯two、那魯three，那魯seven eleven」，瞬間逗笑全場，這個片段也在網路上掀起熱烈討論。

▲A-Lin在跨年舞台上唱出「洗腦神曲」。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin洗腦神曲「原唱」是他 網友許願兩人合唱

很快就有網友發現，其實原民歌手「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）在2005年發行的專輯中，歌曲《一家人》也有一句「那魯one、那魯two，那魯three four five」，因而被網友封為「原唱」。

于立成是排灣族人，從小熱愛唱歌，1997年與馮震國組成團體「山風點伙」，並發行首張專輯《深藏不露》，後來又陸續發布多張專輯、數位單曲，並持續深耕幕後音樂製作工作，目前則在北部的音樂餐廳或PUB駐唱。

網友們紛紛湧入歌曲《一家人》的YouTube頁面留言，「被A-Lin叫過來聽，朝聖」、「來朝聖了」、「大山的聲音真的好乾淨好美」；還有不少網友在社群平台PO文許願，希望有朝一日能看到A-Lin和于立成合唱這首洗腦神曲。