台中3男2女點8菜3900元…說「等一下」消失了　店家：希望他們只是忘付錢

▲監視器拍下一桌5人用餐。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

三男兩女到台中市南屯區一間海鮮餐廳用餐，一共消費3890元，拿到帳單時只說「好，等一下」。店家以為客人要去領錢，沒想到一去不回，但過程中，其中一名熟客曾到櫃台詢問結帳金額。老闆娘將監視器PO網「尋人」，她表示，如果對方忘了付錢，回來補就不計較。

事發於13日晚間，監視器畫面拍下晚餐時間，位於大墩南路的餐廳相當忙碌，服務生陸續端菜上桌。其中一桌三男兩女用餐大約1、2個小時，點的菜色相當豐富，有「紅燒海參」、「烤魚下巴」、「沙母粥」、「三杯中捲」、「泰蝦鹽烤」、「炒茼蒿」、「金沙軟絲」和「炒蛤蜊」共8道菜。

▼5人當中的一名男子在離開前還有到櫃台詢問金額。（圖／東森新聞）

一大群人離開時還有說有笑，和其他客人沒什麼兩樣。一名員工表示，這群客人有自己帶酒來，算好金額拿帳單給對方，客人看完後說「好，等一下」，以為對方是去領錢。

當時櫃台人員忙著結帳，沒發現5名客人離開。餐廳表示，客人離開後，事後才發現沒收到錢。監視器畫面顯示，其中一名客人在離開前，還到櫃台詢問餐點消費金額。據了解，這些客人是熟客，之前除了點餐也會喝酒。

事後，店家將監視畫面PO網，說是要尋找用餐忘記付錢的客人，盡快回來補付金額；加上因為是熟客，或許最近幾天還會再上門，到時候再向客人說明。店家說，若是酒喝多了忘了付錢，事後再補，他們不會計較。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼5人點了8道菜。（圖／東森新聞）



▼老闆娘說，如果客人忘了付錢，回來補就不計較。（圖／東森新聞）

